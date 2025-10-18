Victor Piţurcă, aproape de revenirea la CSA Steaua. Singura condiţie pusă: "De asta depinde" - Antena Sport

Victor Piţurcă e aproape de revenirea la CSA Steaua. Fostul selecţioner a recunoscut faptul că s-ar întoarce pe bancă doar la echipa din Ghencea.

Victor Piţurcă a anunţat însă şi care e marea condiţie care trebuie îndeplinită pentru ca el să-i preia pe “militari”, care în prezent sunt antrenaţi de Daniel Opriţa.

Victor Piţurcă, aproape de revenirea la CSA Steaua

Concret, “Piţi” vrea ca CSA Steaua să se asocieze cu un investitor, fapt care i-ar putea permite şi să obţină dreptul de promovare în Liga 1. Fostul selecţioner a recunoscut că echipa din Ghencea e singura pe care ar mai antrena-o în fotbalul românesc.

“Depinde cine vine, depinde ce-și dorește respectivul sau respectivii investitori. Dacă ar fi să mai revin în fotbal, aș reveni la Steaua București, când vine vorba de România”, a declarat Victor Piţurcă, conform prosport.ro.

Victor Piţurcă e liber de contract de la începutul lui 2020, după plecarea de pe banca Universităţii Craiova. Tehnicianul ajuns la 69 de ani i-a pregătit pe olteni timp de patru luni.