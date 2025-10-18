Victor Piţurcă, aproape de revenirea la CSA Steaua. Singura condiţie pusă: "De asta depinde" - Antena Sport

Închide meniul
Victor Piţurcă, aproape de revenirea la CSA Steaua. Singura condiţie pusă: “De asta depinde”

Publicat: 18 octombrie 2025, 9:12

Victor Pițurcă, în timpul unui interviu pentru AS.ro

Victor Piţurcă e aproape de revenirea la CSA Steaua. Fostul selecţioner a recunoscut faptul că s-ar întoarce pe bancă doar la echipa din Ghencea.

Victor Piţurcă a anunţat însă şi care e marea condiţie care trebuie îndeplinită pentru ca el să-i preia pe “militari”, care în prezent sunt antrenaţi de Daniel Opriţa.

Concret, “Piţi” vrea ca CSA Steaua să se asocieze cu un investitor, fapt care i-ar putea permite şi să obţină dreptul de promovare în Liga 1. Fostul selecţioner a recunoscut că echipa din Ghencea e singura pe care ar mai antrena-o în fotbalul românesc.

“Depinde cine vine, depinde ce-și dorește respectivul sau respectivii investitori. Dacă ar fi să mai revin în fotbal, aș reveni la Steaua București, când vine vorba de România”, a declarat Victor Piţurcă, conform prosport.ro.

Victor Piţurcă e liber de contract de la începutul lui 2020, după plecarea de pe banca Universităţii Craiova. Tehnicianul ajuns la 69 de ani i-a pregătit pe olteni timp de patru luni.

“Piţi” a antrenat-o pe CSA Steaua în patru mandate: între martie şi iunie 1992, între 2000 şi 2002, între 2002 şi 2004 şi între iunie şi august 2010.

UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986

Site-ul oficial al UEFA a produs modificări legate de câştigătoara Cupei Campionilor din 1986. Până recent, FCSB apărea ca deţinătoare a trofeului suprem al fotbalului de club european.

Lucrurile s-au schimbat şi în dreptul câştigătoarei din 1986 apare Steaua Bucureşti, club care şi deţine în muzeul de la Ghencea preţiosul trofeu adjudecat de militari cu 39 de ani în urmă.

Mai mult, în dreptul echipei lui Gigi Becali exista în palmaresul oferit de UEFA Cupa Campionilor Europeni, care a fost retras însă de cei care se ocupă de site-ul oficial al forului european. Acestia au trecut clubul ca fiind “Fotbal Club FCSB”.

De asemenea, Steaua Bucureşti apare şi la finala din 1989, pierdută 0-4 cu marele Milan. Totuşi, putem observa că UEFA nu a trecut încă o emblemă pentru clubul din Ghencea.

