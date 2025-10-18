Veste excelentă pentru FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus. Jucătorul care s-a refăcut şi va fi în lot - Antena Sport

FCSB a primit o veste excelentă înaintea meciului cu Metaloglobus, din etapa a 13-a din Liga 1. Campioana se va putea baza pe Mihai Lixandru, mijlocaşul de 24 de ani, care va fi în lot pentru meciul de la Clinceni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Lixandru s-a operat de apendicită în Olanda, în urmă cu aproape o lună, atunci când FCSB a făcut deplasarea pentru partida cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League.

Veste excelentă pentru FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus | Mihai Lixandru s-a refăcut

Mihai Stoica a fost cel care a dezvăluit faptul că Mihai Lixandru e apt pentru meciul din această etapă. Oficialul campioanei a anunţat că Elias Charalambous se poate baza pe mijlocaş, care însă mai are nevoie de ritm.

De asemenea, preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a transmis că din lotul FCSB-ului pentru meciul cu Metaloglobus nu vor face parte Valentin Creţu, Vlad Chiricheş, Daniel Graovac şi Joyskim Dawa, care sunt accidentaţi, şi David Miculescu, cel care este suspendat.

“Miculescu e suspendat. Crețu, Chiricheș, Graovac, Dawa, lipsesc. Vestea bună e că revine Lixandru, care după operația de apendicită din Olanda se simte foarte bine, s-a antrenat cu echipa. Mai are nevoie de puțin ritm, dar e bine, adică e în lot”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.