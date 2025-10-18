Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea, eliminată de la Osaka. A ratat calificarea în finală după ce a condus cu 3-1 în decisiv - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea, eliminată de la Osaka. A ratat calificarea în finală după ce a condus cu 3-1 în decisiv

Sorana Cîrstea, eliminată de la Osaka. A ratat calificarea în finală după ce a condus cu 3-1 în decisiv

Publicat: 18 octombrie 2025, 8:36

Comentarii
Sorana Cîrstea, eliminată de la Osaka. A ratat calificarea în finală după ce a condus cu 3-1 în decisiv

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea (35 de ani) a fost învinsă de favorita 4, sportiva canadiană Leylah Fernandez (27 WTA). scor 6-1, 2-6, 6-4.

Sorana Cîrstea, eliminată în semifinale la Osaka

În setul 3, Sorana a condus cu 3-1, dar a fost egalată şi apoi învinsă de canadianca de 23 de ani. Meciul a durat o oră şi 55 de minute.

Premiul pentru prezenţa în semifinale este de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

Tot sâmbătă, Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, va evolua în semifinale cu Tereza Valentova (Cehia, 78 WTA).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz, în cazul exploziei din Rahova
Observator
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz, în cazul exploziei din Rahova
Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de locuri, poate să găzduiască meciuri din preliminariile cupelor europene
Fanatik.ro
Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de locuri, poate să găzduiască meciuri din preliminariile cupelor europene
10:32
Când revine pe teren Vlad Chiricheş. Situaţia fundaşului de la FCSB după accidentare
9:57
Metaloglobus – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana caută a treia victorie consecutivă în Liga 1. Echipele probabile
9:44
Veste excelentă pentru FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus. Jucătorul care s-a refăcut şi va fi în lot
9:38
Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid: “La cum îl ştiu…”
9:12
Victor Piţurcă, aproape de revenirea la CSA Steaua. Singura condiţie pusă: “De asta depinde”
8:54
Încă o plecare de la FCSB. Ce se întâmplă cu titularul care rămâne liber de contract: “I-aş propune asta lui Gigi Becali”
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 2 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 3 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 4 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 5 VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European 6 Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”