Sorana Cîrstea, eliminată de la Osaka. A ratat calificarea în finală după ce a condus cu 3-1 în decisiv - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea (35 de ani) a fost învinsă de favorita 4, sportiva canadiană Leylah Fernandez (27 WTA). scor 6-1, 2-6, 6-4.

Sorana Cîrstea, eliminată în semifinale la Osaka

În setul 3, Sorana a condus cu 3-1, dar a fost egalată şi apoi învinsă de canadianca de 23 de ani. Meciul a durat o oră şi 55 de minute.

Premiul pentru prezenţa în semifinale este de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

Tot sâmbătă, Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, va evolua în semifinale cu Tereza Valentova (Cehia, 78 WTA).