Încă o plecare de la FCSB. Ce se întâmplă cu titularul care rămâne liber de contract: "I-aş propune asta lui Gigi Becali" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Încă o plecare de la FCSB. Ce se întâmplă cu titularul care rămâne liber de contract: "I-aş propune asta lui Gigi Becali"

Încă o plecare de la FCSB. Ce se întâmplă cu titularul care rămâne liber de contract: “I-aş propune asta lui Gigi Becali”

Publicat: 18 octombrie 2025, 8:54

Încă o plecare de la FCSB. Ce se întâmplă cu titularul care rămâne liber de contract: I-aş propune asta lui Gigi Becali

Jucătorii FCSB-ului, la finalul unei partide/ Profimedia

Mihai Stoica a anunţat încă o plecare de la FCSB, la finalul sezonului. Oficialul campioanei a dezvăluit faptul că Valentin Creţu va rămâne liber de contract în vară.

MM a transmis însă că şi-ar dori ca fundaşul dreapta ajuns la 36 de ani să ocupe o funcţie în cadrul clubului, fapt pe care i-l va propune lui Gigi Becali.

Încă o plecare de la FCSB: Valentin Creţu

Mihai Stoica a confirmat şi plecarea lui Malcom Edjouma, care îşi va încheia contractul cu FCSB în iarnă. Totodată, oficialul campioanei a dezvăluit că şi Florin Tănase va ajunge la finalul înţelegerii cu roş-albaştrii în vară, însă sunt şanse mari ca aceasta să-i fie prelungită.

“Termină în iarnă, acum, Malcolm Edjouma. Da, nu mai continuă, e subiect închis, sută la sută. La vară termină contractele Vali Crețu, Vlad Chiricheș și Florin Tănase. Nu are sens să iei decizii acum. Tănase e al nostru, el termină contractul, dar asta nu contează. Rămâne de văzut la Crețu. Indiferent de ce s-ar întâmpla, eu i-aș propune lui Gigi Becali să rămână în club. E un exemplu pentru foarte mulți fotbaliști, pentru cei care au minte să înțeleagă.

A jucat la un nivel modest, deși a avut calități, dar el cu gura lui a spus că nu-și cunoștea prioritățile. A ajuns să joace după 30 de ani la cel mai înalt nivel pentru că a fost serios și a avut o viață stabilă. Acum are o familie extraordinară. Dumnezeu i-a dat o soție care l-a schimbat în bine și l-a făcut omul și fotbalistul care este acum.

Trebuie să cauți o femeie care să gândească pentru tine. Ai nevoie de stabilitate. Dacă vrei să zbori din floare în floare, s-ar putea să ți se frângă o aripă. Acum, să vedem dacă vrea să mai joace”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

