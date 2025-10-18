Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu: "Aşa ceva nu există" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu, scandal pornit după ce antrenorul Universităţii Craiova a răbufnit în urma apelului pe care selecţionerul i l-a dat lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

După declaraţiile furibunde din conferinţă ale lui Mirel Rădoi, a reacţionat şi Mihai Rotaru. Patronul oltenilor a lansat acuzaţii grave la adresa lui Mircea Lucescu.

Ilie Dumitrescu a comentat şi ele cele întâmplate, vorbind despre arbitrajul partidei din runda trecută, partidă câştigată de FCSB cu 1-0. Fostul internaţional susţine că arbitrajul meciului a fost unul corect, în ciuda atacurilor celor de la Universitatea Craiova.

“Niciodată, niciodată. Nu, așa ceva nu există. Nu există așa ceva, nu. La meciul ăla a fost Istvan Kovacs. A greșit de trei ori, dar nu a influențat rezultatul, aici nu discutăm că s-a întâmplat ceva și a influențat rezultatul.

De-asta sunt ăia de la VAR, de-aia există centrali și arbitru VAR. Dacă eu, ca central, îți comunic la VAR să intervii dacă e ceva, intervii. Din punct de vedere al arbitrajului, nu a influențat rezultatul. Dacă Cicâldău dă cu capul acolo e 1-0, dacă Teles dă pe poartă, e gol, e 1-0 sau 2-0 pentru Craiova.