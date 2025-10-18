Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu: "Aşa ceva nu există" - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu: "Aşa ceva nu există"

Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu: "Aşa ceva nu există"

Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu: “Aşa ceva nu există”

Publicat: 18 octombrie 2025, 8:42

Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu: Aşa ceva nu există

Ilie Dumitrescu, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu, scandal pornit după ce antrenorul Universităţii Craiova a răbufnit în urma apelului pe care selecţionerul i l-a dat lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

După declaraţiile furibunde din conferinţă ale lui Mirel Rădoi, a reacţionat şi Mihai Rotaru. Patronul oltenilor a lansat acuzaţii grave la adresa lui Mircea Lucescu.

Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu

Ilie Dumitrescu a comentat şi ele cele întâmplate, vorbind despre arbitrajul partidei din runda trecută, partidă câştigată de FCSB cu 1-0. Fostul internaţional susţine că arbitrajul meciului a fost unul corect, în ciuda atacurilor celor de la Universitatea Craiova.

“Niciodată, niciodată. Nu, așa ceva nu există. Nu există așa ceva, nu. La meciul ăla a fost Istvan Kovacs. A greșit de trei ori, dar nu a influențat rezultatul, aici nu discutăm că s-a întâmplat ceva și a influențat rezultatul.

De-asta sunt ăia de la VAR, de-aia există centrali și arbitru VAR. Dacă eu, ca central, îți comunic la VAR să intervii dacă e ceva, intervii. Din punct de vedere al arbitrajului, nu a influențat rezultatul. Dacă Cicâldău dă cu capul acolo e 1-0, dacă Teles dă pe poartă, e gol, e 1-0 sau 2-0 pentru Craiova.

Greșelile de arbitraj au fost corectate de VAR. Speța asta cu arbitrajul la meciul cu Craiova nu stă în picioare. Eu înțeleg ce vrei tu să spui. Ăla, la Matei, nu a fost fault niciodată. Arbitrajul la meciul ăla nu a influențat rezultatul și asta e cel mai important.

Speța asta cu arbitrajul nu stă în picioare. E normal, dacă eu sunt și muncesc la Craiova sau sunt patron la Craiova, să nu-mi cadă bine că selecționerul își dorește să câștige FCSB. Cum să fiu fericit? Selecționerul trebuia să spună ‘Băi, Gigi, baftă, sper să nu se accidenteze niciun jucător’. Ăsta e mesajul. Și să-l sune și pe Rădoi să-i spună ‘Baftă, Mirele, să ai un meci bun, să nu se accidenteze nimeni’. Asta e, de fapt”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţiDoi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
