Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul "secret" al roş-albaştrilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul “secret” al roş-albaştrilor

Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul “secret” al roş-albaştrilor

Publicat: 15 septembrie 2025, 10:46

Comentarii
Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul secret al roş-albaştrilor

Victor Piţurcă / Hepta

Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Fostul selecţioner a dezvăluit care este planul “secret” al roş-albaştrilor pentru a putea obţine dreptul de promovare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nici în acest sezon, cei de la CSA Steaua nu se vor putea bate cu şanse reale pentru obţinerea unui loc pe prima scenă a fotbalului românesc. “Militarii” nu au drept de promovare, însă Victor Piţurcă este convins că lucrul acesta se poate schimba pe viitor.

Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1

Concret, “Piţi” a dezvăluit că cei de la CSA Steaua vor să se asocieze cu o entitate privată pentru a-şi putea astfel obţine dreptul la promovare. Fostul selecţioner este de acord şi cu faptul că din partea ministerului, echipa ar urma să primească mai puţini bani.

Totodată, Victor Piţurcă a dezvăluit că cei de la CSA Steaua au purtat deja discuţii cu anumite persoane, pentru a se realiza această asociere cu un privat.

“(n.r. ministrul Ionuț Moșteanu a spus că vrea micșorarea sumei de bani pe care o primește Steaua de la stat) Ceea ce a declarat domnul ministru mi se pare un lucru benefic pentru Steaua, fiindcă Ministerul Apărării Naționale își dorește ca Steaua să fie preluată de un privat sau să facă un parteneriat cu un privat, pentru a putea să promoveze în prima ligă. Eu m-am bucurat, când am auzit ce a spus domnul ministru. Așa este normal! De ce să fie cheltuiți banii statului și să nu vină un privat, doi, trei, cinci, câți or fi?

Reclamă
Reclamă

(n.r. Florin Talpan spunea că nu vrea ca Steaua să se asocieze cu un privat, pentru a nu veni la echipă un nou „Gigi Becali”) Asta e culmea! Păi, dacă Steaua nu poate să promoveze, ce vrem? Vrem ca Steaua să stea în Liga 2 și să joace meciuri amicale? (n.r. Florin Talpan vrea ca Stelei să îi fie permis să joace în Liga 1, fără să fie asociată cu un privat) Bun, dar atunci Steaua va avea nevoie de un buget de 20-30 de milioane, pentru a reveni acolo unde îi e locul. Cine va plăti acești bani? Pentru a se asocia cu un privat, trebuie un contract foarte bine făcut. Pentru a nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat… să vină cineva și să se creadă stăpân.

Deci, lucrurile sunt simple. Trebuie gândit și făcut în așa fel încât Steaua să-și ducă activitatea ca un club mare ce este, deoarece Steaua a însemnat mult pentru România. Eu cred că se va face această legătură cu un privat, fiindcă au fost discuții cu anumiți privați, dar Ministerul Apărării Naționale nu și-a dorit acest lucru”, a declarat Victor Piţurcă, conform prosport.ro.

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Observator
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
11:19
Schimbarea pregătită de Cristi Chivu la Inter, pentru primul meci din Champions League. Titularul care e OUT
10:36
Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia
10:16
Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda: “Doar el ţine echipa”
9:46
VIDEOAngel Di Maria, uriaş şi la 37 de ani! A marcat un gol senzaţional, direct din corner
9:43
Nebunia lui Cristiano Ronaldo! N-a mai avut chef de nimic după ce nu a marcat în meciul la care primit Gheata de Aur
9:14
Raphinha şi Lewandowski au intrat direct în istoria La Liga, după Barcelona – Valencia 6-0
Vezi toate știrile
1 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 2 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 3 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” 4 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 5 Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o 6 VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena