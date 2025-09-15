Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul "secret" al roş-albaştrilor - Antena Sport

Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Fostul selecţioner a dezvăluit care este planul “secret” al roş-albaştrilor pentru a putea obţine dreptul de promovare.

Nici în acest sezon, cei de la CSA Steaua nu se vor putea bate cu şanse reale pentru obţinerea unui loc pe prima scenă a fotbalului românesc. “Militarii” nu au drept de promovare, însă Victor Piţurcă este convins că lucrul acesta se poate schimba pe viitor.

Concret, “Piţi” a dezvăluit că cei de la CSA Steaua vor să se asocieze cu o entitate privată pentru a-şi putea astfel obţine dreptul la promovare. Fostul selecţioner este de acord şi cu faptul că din partea ministerului, echipa ar urma să primească mai puţini bani.

Totodată, Victor Piţurcă a dezvăluit că cei de la CSA Steaua au purtat deja discuţii cu anumite persoane, pentru a se realiza această asociere cu un privat.

“(n.r. ministrul Ionuț Moșteanu a spus că vrea micșorarea sumei de bani pe care o primește Steaua de la stat) Ceea ce a declarat domnul ministru mi se pare un lucru benefic pentru Steaua, fiindcă Ministerul Apărării Naționale își dorește ca Steaua să fie preluată de un privat sau să facă un parteneriat cu un privat, pentru a putea să promoveze în prima ligă. Eu m-am bucurat, când am auzit ce a spus domnul ministru. Așa este normal! De ce să fie cheltuiți banii statului și să nu vină un privat, doi, trei, cinci, câți or fi?