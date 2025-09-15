Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul "secret" al roş-albaştrilor - Antena Sport

Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Fostul selecţioner a dezvăluit care este planul “secret” al roş-albaştrilor pentru a putea obţine dreptul de promovare.
Nici în acest sezon, cei de la CSA Steaua nu se vor putea bate cu şanse reale pentru obţinerea unui loc pe prima scenă a fotbalului românesc. “Militarii” nu au drept de promovare, însă Victor Piţurcă este convins că lucrul acesta se poate schimba pe viitor.
Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1
Concret, “Piţi” a dezvăluit că cei de la CSA Steaua vor să se asocieze cu o entitate privată pentru a-şi putea astfel obţine dreptul la promovare. Fostul selecţioner este de acord şi cu faptul că din partea ministerului, echipa ar urma să primească mai puţini bani.
Totodată, Victor Piţurcă a dezvăluit că cei de la CSA Steaua au purtat deja discuţii cu anumite persoane, pentru a se realiza această asociere cu un privat.
“(n.r. ministrul Ionuț Moșteanu a spus că vrea micșorarea sumei de bani pe care o primește Steaua de la stat) Ceea ce a declarat domnul ministru mi se pare un lucru benefic pentru Steaua, fiindcă Ministerul Apărării Naționale își dorește ca Steaua să fie preluată de un privat sau să facă un parteneriat cu un privat, pentru a putea să promoveze în prima ligă. Eu m-am bucurat, când am auzit ce a spus domnul ministru. Așa este normal! De ce să fie cheltuiți banii statului și să nu vină un privat, doi, trei, cinci, câți or fi?
(n.r. Florin Talpan spunea că nu vrea ca Steaua să se asocieze cu un privat, pentru a nu veni la echipă un nou „Gigi Becali”) Asta e culmea! Păi, dacă Steaua nu poate să promoveze, ce vrem? Vrem ca Steaua să stea în Liga 2 și să joace meciuri amicale? (n.r. Florin Talpan vrea ca Stelei să îi fie permis să joace în Liga 1, fără să fie asociată cu un privat) Bun, dar atunci Steaua va avea nevoie de un buget de 20-30 de milioane, pentru a reveni acolo unde îi e locul. Cine va plăti acești bani? Pentru a se asocia cu un privat, trebuie un contract foarte bine făcut. Pentru a nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat… să vină cineva și să se creadă stăpân.
Deci, lucrurile sunt simple. Trebuie gândit și făcut în așa fel încât Steaua să-și ducă activitatea ca un club mare ce este, deoarece Steaua a însemnat mult pentru România. Eu cred că se va face această legătură cu un privat, fiindcă au fost discuții cu anumiți privați, dar Ministerul Apărării Naționale nu și-a dorit acest lucru”, a declarat Victor Piţurcă, conform prosport.ro.
- Schimbarea pregătită de Cristi Chivu la Inter, pentru primul meci din Champions League. Titularul care e OUT
- Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia
- Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda: “Doar el ţine echipa”
- Angel Di Maria, uriaş şi la 37 de ani! A marcat un gol senzaţional, direct din corner
- Nebunia lui Cristiano Ronaldo! N-a mai avut chef de nimic după ce nu a marcat în meciul la care primit Gheata de Aur