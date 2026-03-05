Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revine Serena Williams în tenis? Novak Djokovic: "Cred că da! Toată lumea îşi doreşte" - Antena Sport

Home | Tenis | Revine Serena Williams în tenis? Novak Djokovic: “Cred că da! Toată lumea îşi doreşte”

Revine Serena Williams în tenis? Novak Djokovic: “Cred că da! Toată lumea îşi doreşte”

Dan Roșu Publicat: 5 martie 2026, 8:50

Comentarii
Revine Serena Williams în tenis? Novak Djokovic: Cred că da! Toată lumea îşi doreşte

Serena Williams - Profimedia Images

Serena Williams “va reveni” în circuit, speră Novak Djokovic, care a onorat, miercuri la Indian Wells, “una din cele mai mari sportive din istorie”, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Revine? Cred că va reveni, nu am vorbit cu ea, dar am un presentiment că o va face. Rămâne de văzut unde şi când, dacă va fi la simplu sau la dublu, nu ştim, dar toată lumea îşi doreşte”, a declarat Djokovic, miercuri, într-o conferinţă de presă, întrebat despre zvonul tot mai mare privind o revenire în activitate a legendarei jucătoare americane.

Serena Williams ar putea reveni în tenis

La 44 de ani, fostul lider mondial şi-a recăpătat dreptul de a concura în turneele de Grand Slam sau în circuitul WTA prin înregistrarea în programul antidoping, dar până acum şi-a menţinut intenţiile vagi.

“Nu e nici da, nici nu. Nu ştiu, voi vedea ce se întâmplă”, a spus evaziv campioana cu 23 de titluri de Grand Slam la sfârşitul lunii ianuarie.

Sora ei Venus, în vârstă de 45 de ani, joacă în turneul de simplu de la Indian Wells, unde o va înfrunta joi pe franţuzoaica Diane Parry în runda inaugurală, după ce a beneficiat de un wild card.

Reclamă
Reclamă

“Ea ar putea juca la dublu cu Venus, ceea ce ar fi grozav din punctul meu de vedere şi din punctul de vedere al fanilor. Este una dintre cele mai mari sportive din toate timpurile”, a adăugat campionul sârb cu 24 de titluri de Grand Slam.

Djokovic revine în competiţii în California după înfrângerea suferită în finala de la Australian Open, din ianuarie, împotriva lui Carlos Alcaraz, care a urmat unei victorii împotriva lui Jannik Sinner în semifinală.

“Am demonstrat şi mi-am demonstrat mie însumi că pot fi încă la cel mai înalt nivel şi să-i înving pe aceşti băieţi. Logica mea este: de ce să nu continui atât timp cât am acest foc aprins, calitatea, motivaţia”, a spus Djokovic, amânând în continuare ideea de a se retrage la 38 de ani.

Orașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui CeaușescuOrașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui Ceaușescu
Reclamă

“Încă am obiective, încă vreau să câştig titluri majore. Am fost aproape în Australia, a fost un început de sezon incredibil”, a adăugat el, specificând că programul său, construit în jurul turneelor de Grand Slam, rămâne neclar.

Djokovic, care este pe lista capilor de serie, va intra direct în competiţie în turul 2, sâmbătă, fie împotriva francezului Giovanni Mpetshi Perricard, fie împotriva polonezului Kamil Majchrzak.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Observator
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Adrian Ilie și Gigi Becali au făcut planul prin care o salvează pe FCSB! Ce salariu ar avea „Cobra” și care e motivul pentru care ezită să semneze. Exclusiv
Fanatik.ro
Adrian Ilie și Gigi Becali au făcut planul prin care o salvează pe FCSB! Ce salariu ar avea „Cobra” și care e motivul pentru care ezită să semneze. Exclusiv
8:43
Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea
8:32
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă lui Adrian Ilie! Cum arată oferta și ce așteaptă “Cobra”
8:22
Cristiano Bergodi a aflat răspunsul de la LPF, înainte de meciul cu FCSB
8:14
Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 2 la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat românca
0:08
Arsenal și Chelsea, victorii în Premier League. Manchester City, remiză după ce a condus de două ori
23:55 4 mart.
Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova: „Mi-a promis conducerea”
Vezi toate știrile
1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 “Asta să-l întrebaţi pe Chivu!” Cesc Fabregas n-a stat pe gânduri după Como – Inter. “Mentalităţi diferite” 6 Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”