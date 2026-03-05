Revine Serena Williams în tenis? Novak Djokovic: "Cred că da! Toată lumea îşi doreşte" - Antena Sport

Serena Williams “va reveni” în circuit, speră Novak Djokovic, care a onorat, miercuri la Indian Wells, “una din cele mai mari sportive din istorie”, relatează AFP.

“Revine? Cred că va reveni, nu am vorbit cu ea, dar am un presentiment că o va face. Rămâne de văzut unde şi când, dacă va fi la simplu sau la dublu, nu ştim, dar toată lumea îşi doreşte”, a declarat Djokovic, miercuri, într-o conferinţă de presă, întrebat despre zvonul tot mai mare privind o revenire în activitate a legendarei jucătoare americane.

Serena Williams ar putea reveni în tenis

La 44 de ani, fostul lider mondial şi-a recăpătat dreptul de a concura în turneele de Grand Slam sau în circuitul WTA prin înregistrarea în programul antidoping, dar până acum şi-a menţinut intenţiile vagi.

“Nu e nici da, nici nu. Nu ştiu, voi vedea ce se întâmplă”, a spus evaziv campioana cu 23 de titluri de Grand Slam la sfârşitul lunii ianuarie.

Sora ei Venus, în vârstă de 45 de ani, joacă în turneul de simplu de la Indian Wells, unde o va înfrunta joi pe franţuzoaica Diane Parry în runda inaugurală, după ce a beneficiat de un wild card.