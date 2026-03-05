Revine Marele Circ! Lista campionilor mondiali la piloţi şi constructori, din Formula 1 - Antena Sport

Germanul Michael Schumacher şi britanicul Lewis Hamilton rămân piloţii cu cele mai multe titluri de campioni în Formula 1, câte 7 fiecare, în timp ce Ferrari domină ierarhia generală a constructorilor, cu 16 titluri mondiale.

Hamilton aşteaptă de cinci ani să doboare recordul.

Echipa “Căluţului cabrat” a câştigat ultimul său titlu la constructori în 2008, iar în sezonul trecut s-a impus McLaren.

Lista all-time a campionilor din Formula 1

Piloţi

Michael Schumacher (Germania) – 7 titluri (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Lewis Hamilton (Marea Britanie) – 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Juan Manuel Fangio (Argentina) – 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

Alain Prost (Franţa) – 4 (1985, 1986, 1989, 1993)

Sebastian Vettel (Germania) – 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

Max Verstappen (Olanda) – 4 (2021, 2022, 2023, 2024)

Ayrton Senna (Brazilia) – 3 (1988, 1990, 1991)

Nelson Piquet (Brazilia) – 3 (1981, 1983, 1987)

Niki Lauda (Austria) – 3 (1975, 1977, 1984)

Jackie Stewart (Marea Britanie) – 3 (1969, 1971, 1973)

Jack Brabham (Australia) – 3 (1959, 1960, 1966)

Fernando Alonso (Spania) – 2 (2005, 2006)

Mika Hakkinen (Finlanda) – 2 (1998, 1999)

Emerson Fittipaldi (Brazilia) – 2 (1972, 1974)

Jim Clark (Marea Britanie) – 2 (1963, 1965)

Graham Hill (Marea Britanie) – 2 (1962, 1968)

Alberto Ascari (Italia) – 2 (1952, 1953)

Lando Norris (Marea Britanie) – 1 (2025)

Nico Rosberg (Germania) – 1 (2016)

Jenson Button (Marea Britanie) – 1 (2009)

Kimi Raikkonen (Finlanda) – 1 (2007)

Jacques Villeneuve (Canada) – 1 (1997)

Damon Hill (Marea Britanie) – 1 (1996)

Nigel Mansell (Marea Britanie) – 1 (1992)

Keke Rosberg (Finlanda) – 1 (1982)

Alan Jones (Australia) – 1 (1980)

Jody Scheckter (Africa de Sud) – 1 (1979)

Mario Andretti (SUA) – 1 (1978)

James Hunt (Marea Britanie) – 1 (1976)

Jochen Rindt (Austria) – 1 (1970)

Dennis Hulme (Noua Zeelandă) – 1 (1967)

John Surtees (Marea Britanie) – 1 (1964)

Phil Hill (SUA) – 1 (1961)

Mike Hawthorn (Marea Britanie) – 1 (1958)

Giuseppe Farina (Italia) – 1 (1950)

Constructori