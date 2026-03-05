Revine Marele Circ! Lista campionilor mondiali la piloţi şi constructori, din Formula 1 - Antena Sport

Închide meniul
Revine Marele Circ! Lista campionilor mondiali la piloţi şi constructori, din Formula 1

Dan Roșu Publicat: 5 martie 2026, 8:59

Michael Schumacher - Profimedia Images

Germanul Michael Schumacher şi britanicul Lewis Hamilton rămân piloţii cu cele mai multe titluri de campioni în Formula 1, câte 7 fiecare, în timp ce Ferrari domină ierarhia generală a constructorilor, cu 16 titluri mondiale.

Hamilton aşteaptă de cinci ani să doboare recordul.

Echipa “Căluţului cabrat” a câştigat ultimul său titlu la constructori în 2008, iar în sezonul trecut s-a impus McLaren.

  Formula 1 se vede live în Universul Antena. Prima cursă din 2026 va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Lista all-time a campionilor din Formula 1

Piloţi

  • Michael Schumacher (Germania) – 7 titluri (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
  • Lewis Hamilton (Marea Britanie) – 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
  • Juan Manuel Fangio (Argentina) – 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
  • Alain Prost (Franţa) – 4 (1985, 1986, 1989, 1993)
  • Sebastian Vettel (Germania) – 4 (2010, 2011, 2012, 2013)
  • Max Verstappen (Olanda) – 4 (2021, 2022, 2023, 2024)
  • Ayrton Senna (Brazilia) – 3 (1988, 1990, 1991)
  • Nelson Piquet (Brazilia) – 3 (1981, 1983, 1987)
  • Niki Lauda (Austria) – 3 (1975, 1977, 1984)
  • Jackie Stewart (Marea Britanie) – 3 (1969, 1971, 1973)
  • Jack Brabham (Australia) – 3 (1959, 1960, 1966)
  • Fernando Alonso (Spania) – 2 (2005, 2006)
  • Mika Hakkinen (Finlanda) – 2 (1998, 1999)
  • Emerson Fittipaldi (Brazilia) – 2 (1972, 1974)
  • Jim Clark (Marea Britanie) – 2 (1963, 1965)
  • Graham Hill (Marea Britanie) – 2 (1962, 1968)
  • Alberto Ascari (Italia) – 2 (1952, 1953)
  • Lando Norris (Marea Britanie) – 1 (2025)
  • Nico Rosberg (Germania) – 1 (2016)
  • Jenson Button (Marea Britanie) – 1 (2009)
  • Kimi Raikkonen (Finlanda) – 1 (2007)
  • Jacques Villeneuve (Canada) – 1 (1997)
  • Damon Hill (Marea Britanie) – 1 (1996)
  • Nigel Mansell (Marea Britanie) – 1 (1992)
  • Keke Rosberg (Finlanda) – 1 (1982)
  • Alan Jones (Australia) – 1 (1980)
  • Jody Scheckter (Africa de Sud) – 1 (1979)
  • Mario Andretti (SUA) – 1 (1978)
  • James Hunt (Marea Britanie) – 1 (1976)
  • Jochen Rindt (Austria) – 1 (1970)
  • Dennis Hulme (Noua Zeelandă) – 1 (1967)
  • John Surtees (Marea Britanie) – 1 (1964)
  • Phil Hill (SUA) – 1 (1961)
  • Mike Hawthorn (Marea Britanie) – 1 (1958)
  • Giuseppe Farina (Italia) – 1 (1950)

Constructori

  • Ferrari – 16 titluri (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008)
  • McLaren – 10 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024, 2025)
  • Williams – 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997)
  • Mercedes – 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
  • Lotus – 7 (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978)
  • Red Bull – 6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023)
  • Renault – 2 (2005, 2006)
  • Brabham – 2 (1966, 1967)
  • Cooper – 2 (1959, 1960)
  • Brawn – 1 (2009)
  • Benetton – 1 (1995)
  • Tyrrell – 1 (1971)
  • Matra – 1 (1969)
  • BRM – 1 (1962)
  • Vanwall – 1 (1958)
