Golul lui Virgil Ghiță din România - Austria 1-0, votat cel mai frumos al anului. Anunțul FRF - Antena Sport

Timp de o săptămână, în decembrie, suporterii au votat în aplicaţia Tricolorii topul celor mai frumoase goluri ale echipelor naţionale în anul care se încheie. Opţiunile fanilor au demonstrat încă o dată ce înseamnă o reuşită de trei puncte în ultima secundă, la chiar ultima fază, notează frf.ro.
Mai mult de o treime dintre suporterii care au votat au retrăit golul marcat de Virgil Ghiţă în finalul nebun al partidei cu Austria de pe Arena Naţională, din octombrie, şi l-au ales drept Golul Anului 2025.
Golul lui Virgil Ghiță din România – Austria 1-0, votat cel mai frumos al anului
Reuşita lui Ghiţă îi readusese pe tricolori în cursa pentru un loc direct la Mondial înaintea ultimelor meciuri din preliminarii. România n-a obţinut încă locul la turneul final, însă mai are o şansă în urma meciurilor de baraj din martie 2026, atunci când trebuie să învingă Turcia în deplasare şi apoi pe învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot pe teren străin.
Golul lui Virgil Ghiță din România – Austria 1-0:
Pe locul secund în opţiunile fanilor s-a aflat golul spectaculos de la distanţă prin care Louis Munteanu a deschis scorul pentru naţionala U21, la EURO 2025, în partida cu Spania, pierdută în cele din urmă, scor 1-2.
Iar podiumul a fost închis de reuşita lui Mihnea Rădulescu pentru România U20, într-o partidă cu Turcia, un şut plasat excelent din afara careului.
Clasamentul final „Golul Anului 2025”:
- 1. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐥 𝐆𝐡𝐢𝐭̦𝐚̆ (36,7%) România – Austria 1-0
- 2. 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐌𝐮𝐧𝐭𝐞𝐚𝐧𝐮 (26,9%) România U21 – Spania U21 1-2
- 3. 𝐌𝐢𝐡𝐧𝐞𝐚 𝐑𝐚̆𝐝𝐮𝐥𝐞𝐬𝐜𝐮 (11,8%) România U20 – Turcia U20 3-1
- 4. 𝐃𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬 𝐌𝐚𝐧 (11,5%) România – Cipru 2-0
- 5. 𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐅𝐢𝐜𝐚̆𝐮 (7,5%) România U15 – Moldova U15 4-1
- 6. 𝐑𝐞𝐦𝐮𝐬 𝐆𝐮𝐭̦𝐞𝐚 (2,8%) România U19 – Danemarca U19 3-0
- 7. 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐥𝐚𝐫 (2,4%) România – Bosnia 2-0
- 8. 𝐓𝐫𝐨𝐲 𝐓𝐨𝐦𝐬̦𝐚 (0,4%) România U19 – Andorra U19 4-1
- Săpunaru, adevărul despre refuzul de a mai juca la naționala României. Ce s-a întâmplat între el şi Piţurcă
- „Dacă ne luăm după loturi, ar trebui să nu ne mai prezentăm”. Gică Popescu știe care e atuul României în barajul cu Turcia
- “Abia aştept luna martie!” Ianis Hagi, încrezător că România se va califica la World Cup 2026: “Nu există altă variantă”
- Cum au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi pentru Gala FIFA The Best 2025. Surpriza de pe lista selecționerului
- Dumitru Stângaciu nu mai crede în fotbalul românesc: “Din păcate, regresează! E foarte greu să ajungem la Mondial”