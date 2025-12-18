Golul lui Virgil Ghiță din România - Austria 1-0, votat cel mai frumos al anului. Anunțul FRF - Antena Sport

Timp de o săptămână, în decembrie, suporterii au votat în aplicaţia Tricolorii topul celor mai frumoase goluri ale echipelor naţionale în anul care se încheie. Opţiunile fanilor au demonstrat încă o dată ce înseamnă o reuşită de trei puncte în ultima secundă, la chiar ultima fază, notează frf.ro.

Mai mult de o treime dintre suporterii care au votat au retrăit golul marcat de Virgil Ghiţă în finalul nebun al partidei cu Austria de pe Arena Naţională, din octombrie, şi l-au ales drept Golul Anului 2025.

Golul lui Virgil Ghiță din România – Austria 1-0, votat cel mai frumos al anului

Reuşita lui Ghiţă îi readusese pe tricolori în cursa pentru un loc direct la Mondial înaintea ultimelor meciuri din preliminarii. România n-a obţinut încă locul la turneul final, însă mai are o şansă în urma meciurilor de baraj din martie 2026, atunci când trebuie să învingă Turcia în deplasare şi apoi pe învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot pe teren străin.

Golul lui Virgil Ghiță din România – Austria 1-0:

Pe locul secund în opţiunile fanilor s-a aflat golul spectaculos de la distanţă prin care Louis Munteanu a deschis scorul pentru naţionala U21, la EURO 2025, în partida cu Spania, pierdută în cele din urmă, scor 1-2.