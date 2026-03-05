Cristiano Bergodi a aflat răspunsul de la LPF, înainte de meciul cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Cristiano Bergodi a aflat răspunsul de la LPF, înainte de meciul cu FCSB

Dan Roșu Publicat: 5 martie 2026, 8:22

Cristiano Bergodi (61 de ani) a primit o suspendare de o lună după ce a sărit la bătaie cu Cordea, la finalul derby-ului dintre CFR Cluj şi U Cluj (3-2).

Ţinând cont că duelul cu FCSB se va disputa pe 7 martie, la fix o lună de la partida cu CFR Cluj (7 februarie), conducerea Şepcilor Roşii a făcut o solicitare către LPF pentru a afla dacă italianul poate sta pe bancă.

Cristiano Bergodi nu stă pe bancă la meciul cu FCSB

“Am făcut o adresă către LPF dacă i se va permite să fie pe bancă la meciul cu FCSB. E la limită cu acea perioadă, rămâne de văzut”, spunea Radu Constantea cu câteva zile în urmă. Oficialul a primit acum răspunsul, care a fost însă negativ, susţine digisport.ro.

Bergodi nu va fi pe banca lui U Cluj la partida cu FCSB şi ardelenii au şi mai multe motive să se bucure pentru faptul că socotelile legate de play-off s-au încheiat. Miza duelului de pe Arena Naţională nu este atât de mare aşa cum ar fi putut fi dacă roş-albaştrii mai aveau şanse la Top 6.

Tehnicianul „șepcilor roșii” a fost pedepsit pentru 30 de zile, ba mai mult, acesta a fost nevoit să achite și o amendă disciplinară în valoare de 10.000 de lei.

