Anunţul uriaş făcut de Pan Zhanle, după ce i-a doborât recordul mondial lui David Popovici, la 100 de metri liber - Antena Sport

„De fapt, nu mă simţeam într-o formă grozavă. M-aş fi mulţumit doar cu o clasare pe podium. În această dimineaţă (în calificări), SUA, Marea Britanie şi Italia au fost mai rapide decât noi, iar eu am vrut doar să mă concentrez să îmi fac bine treaba. Mi-am spus, doar înoată din greu. Am fost şocat când am văzut timpul, nu mă aşteptam să bat recordul acum – am vrut să îl las pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024”, a mai spus Pan după cursă.