Cum a reacţionat David Popovici când i-a fost doborât recordul mondial: "Mi-ar fi plăcut să fie doar al meu!" - Antena Sport

„(Reporter: Când ai aflat că recordul tău mondial a fost depăşit?) Eram afară, mă urcam în troleu. Nu am aflat chiar imediat. Nu aveam Instagram, nici acum nu am, mi l-am dezinstalat. Adică îl am, există conturile, dar nu le folosesc în perioada asta, cel puţin până în Jocurile Olimpice. Vreau să stau cât mai departe de orice.

Am aflat, mi-a trimis antrenorul meu un screenshot pe whatsapp. La început, când am aflat că recordul mi-a fost doborât, bineînţeles că nu mi-a plăcut. Mi-ar fi plăcut să fie numai al meu. Da r după m-am bucurat pentru că mi s-a luat ceva de pe umeri, cumva! Şi am simţit din nou că am pentru ce să lupt. Nu mai eram David Popovici recordman-ul mondial, dublul campion mondial… eram David Popovici al cărui record mondial tocmai a fost detronat. Super, hai să-l iau din nou!

A fost un motivator excelent. Nu mai sunt chiar atât de perfect…ştiu că e un pleonasm… cu îi place mediei să mă portretizeze. Şi aşa că am simţit din nou că am ce să lupt şi mi s-a părut foarte frumos. Antrenamentele de atunci încolo au fost foarte productive”, a declarat David Popovici.

David Popovici, AUR la 400 m liber cu record personal

David Popovici a cucerit medalia de AUR la 400 m liber, cu record personal. Înotătorul în vârstă de 19 ani a devenit campion naţional şi în proba pe care a dezvăluit că nu este pe placul lui.

„Nu am mai înotat de doi ani (n.r. 400 m liber), uitasem complet cum se simte şi în principiu de asta am vrut să-l înot. L-am tratat ca o provocare şi eram curios cum mai e să înot şi mai mult de 200 de metri, mai mult de patru bazine.

Mă ajută să îmi cresc şi să îmi îmbunătăţesc anduranţa şi rezistenţa la efort. Nu îmi place proba asta, dar antrenorul meu crede că pot fi foarte bun la ea. Şi nu că mă forţează să înot, dar mi-a propus, am fost de acord. Şi sunt destul de mulţumit de cum a ieşit. Urmează să analizăm. La Roma am înotat doar în calificări şi nici atunci nu ştiam la ce să mă aştept, nici acum nu am ştiut la ce să mă aştept. Dacă am de gând să o înot pe viitor şi mai bine, trebuie să fac ce am făcut azi şi să exersez„, a declarat David Popovici.

