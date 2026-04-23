David Popovici, aur şi la 200m liber! A doua medalie obţinută la Campionatele Naţionale de la Otopeni 2026

David Popovici a cucerit medalia de aur în finala probei de 200m liber, la Campionatele Naţionale de la Otopeni. După victoria de miercuri, din proba de 50m liber, campionul mondial, european şi olimpic a încheiat pe primul loc şi finala de joi seară.

În cursa de joi, David Popovici a înregistrat timpul de 1;45.89. Podiumul a fost completat de Eric Stefan Andres (1:49.75) şi Tudor Andrei Iordache (1:49.91)

Proba de 200m liber rămâne cea mai bună probă a lui David Popovici. El a cucerit aurul la 200m liber la Europene, Mondiale, dar şi la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024.

Cel mai bun timp al lui David Popovici în proba de 200m liber este 1:42.97, la Campionatele Europene de la Roma. Atunci, el a devenit primul şi singurul înotător care a coborât sub 1:43.00 cu noile costume din înot, fabricate numai din materiale textile. Recordul este în continuare al lui Paul Biedermann, stabilit în 2009 (1:42.00), în era supercostumelor.

În proba de 200m liber, David Popovici are două titluri mondiale (2022 şi 2025), două titluri europene (2022 şi 2024), plus aurul olimpic de la Paris, din 2022. La Campionatele Naţionale, David Popovici a mai câştigat aurul la ediţia din 2023, care a avut loc tot la Otopeni.