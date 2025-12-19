Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste importantă pentru David Popovici! Bazinele de înot de la Lia Manoliu vor fi modernizate - Antena Sport

Home | Înot | Veste importantă pentru David Popovici! Bazinele de înot de la Lia Manoliu vor fi modernizate

Veste importantă pentru David Popovici! Bazinele de înot de la Lia Manoliu vor fi modernizate

Publicat: 19 decembrie 2025, 10:13

Comentarii
Veste importantă pentru David Popovici! Bazinele de înot de la Lia Manoliu vor fi modernizate

David Popovici / Profimedia

Ministerul Dezvoltării anunţă că a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu”. Decizia vine în contextul în care, în ultimii ani, marele campion David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de la “Lia Manoliu”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Construit în perioada 1968-1971, acest ansamblu, singurul de acest gen din Bucureşti, este destinat pregătirii sportivilor, unii dintre ei devenind nume sonore ale sportului românesc, însă, în prezent, infrastructura nu mai corespunde standardelor de siguranţă şi performanţă necesare, fiind nefuncţională de ani de zile, precizează ministerul.

Bazinele de înot de la Lia Manoliu vor fi modernizate!

“Reprezentând o moştenire sportivă de peste 50 de ani, modernizarea bazinelor nu va fi doar un câştig pentru sportivii de elită, ci şi pentru comunitate. Va fi o investiţie în sănătatea publică, în educaţia tinerilor şi în păstrarea tradiţiei sportive a României”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Lucrările vor fi realizate pe o suprafaţă construită de 12.000 mp, pe un regim de înălţime S+Sth+P (subsol, subsol tehnic şi parter), valoarea estimată a investiţiei este de aproape 100 de milioane de lei, iar durata de realizare a investiţiei este de 30 de luni, dintre care 6 luni sunt pentru etapa de proiectare.

Pe lângă consolidare, reabilitare şi modernizare, complexul va fi eficientizat energetic, va fi reabilitat sistemul de încălzire şi va fi montat un nou sistem de ventilaţie. Totodată, va fi înlocuită tâmplăria exterioară şi vor fi montate corpuri de iluminat cu consum redus, vor fi reabilitate sistemele de filtrare şi tratare a apei şi se va fora pentru a asigura alimentarea bazinelor cu apă din subteran. De asemenea, se vor introduce tribune cu o capacitate de 70, respectiv 110 persoane.

Reclamă
Reclamă

După aprobarea finanţării, obiectivul de investiţii va intra în procedură de licitaţie publică, în vederea încheierii contractului de proiectare şi execuţie.

După modernizare, complexul va deveni un spaţiu deschis, accesibil locuitorilor de toate vârstele, iar organizarea de competiţii internaţionale va aduce beneficii economice şi va contribui la crearea de noi locuri de muncă.

David Popovici: “Bazinul este în paragină de aproximativ 10 ani”

David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de la “Lia Manoliu”. În urmă cu câteva zile, el nu era optimist: “Nu ştiu dacă să mai mai am atât de multe speranţe. Vorbesc cred de un an sau doi despre condiţiile de acolo mai ales în timpul iernii. Bazinul este în paragină de aproximativ 10 ani. Răspunsurile au fost pasate din stânga în dreapta”.

Afacerea cu care o familie din Sebeş a dat lovitura. Un kilogram poate ajunge la 140–150 leiAfacerea cu care o familie din Sebeş a dat lovitura. Un kilogram poate ajunge la 140–150 lei
Reclamă

Anterior, în august, Popovici a spus că este dorinţa sa personală să obţină renovarea bazinului.

“Una dintre dorinţele mele personale sau obiective este să încerc să împing renovarea bazinului Lia Manoliu, să ajut să se realizeze. Am vorbit despre asta acum fix un an, după Paris, vorbesc şi acum. Încă aştept”, afirma atunci campionul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează noua rată la bancă atunci când cresc dobânzile
Observator
Cum se calculează noua rată la bancă atunci când cresc dobânzile
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România
Fanatik.ro
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România
10:05
Gigi Becali a dat verdictul în privința “legii Novak” după decizia lui Nicușor Dan: “Nu poate face ce vrea el”
9:56
“O dată la 100 de ani!” Florin Prunea, categoric după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2: “Nu poţi”
9:43
A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru”
8:57
Patronul lui AEK Atena, în extaz după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: “Nu este doar meritul nostru”
8:55
“Imagini șocante”. Reacția presei din Grecia după eșecul dramatic al Universității Craiova cu AEK Atena
8:28
Filipe Coelho, arătat cu degetul de legendele Craiovei, după eliminarea dramatică: “Îi dai o sabie, pică pe el”
Vezi toate știrile
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 3 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 4 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 5 Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el 6 Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie