Federaţia Internaţională de Nataţie a ridicat sancţiunile împotriva sportivilor din Rusia şi Belarus

Urmând exemplul oferit de Federaţia Internaţională de Judo, Federaţia Internaţională de Nataţie a anunţat luni că a decis să ridice sancţiunile şi să-i readucă în competiţii pe sportivii ruşi şi belaruşi.

Interzişi din competiţiile internaţionale după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, înotătorii ruşi şi belaruşi au putut participa la evenimente internaţionale sub un steag neutru începând cu luna septembrie 2023.

„Sportivii seniori de naţionalitate belarusă sau rusă vor avea voie să participe la competiţiile World Aquatics în aceleaşi condiţii ca şi omologii lor care reprezintă alte naţionalităţi, cu uniformele, steagurile şi imnurile respective”, a anunţat World Aquatics într-un comunicat de presă.

World Aquatics specifică însă faptul că aceşti înotători vor trebui, totuşi, să treacă „cel puţin patru teste antidoping consecutive efectuate în parteneriat cu Agenţia Internaţională de Testare (ITA)” şi să fie supuşi „unei verificări amănunţite a antecedentelor”.

„Ne angajăm să ne asigurăm că piscinele şi apele rămân locuri unde sportivii din toate naţiunile se pot reuni pentru o competiţie paşnică”, a declarat preşedintele World Aquatics, Husain Al Musallam, citat în comunicatul de presă.