Federaţia Internaţională de Nataţie a ridicat sancţiunile împotriva sportivilor din Rusia şi Belarus

Alex Masgras Publicat: 13 aprilie 2026, 20:15

Cursă de înot / Profimedia

Urmând exemplul oferit de Federaţia Internaţională de Judo, Federaţia Internaţională de Nataţie a anunţat luni că a decis să ridice sancţiunile şi să-i readucă în competiţii pe sportivii ruşi şi belaruşi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Interzişi din competiţiile internaţionale după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, înotătorii ruşi şi belaruşi au putut participa la evenimente internaţionale sub un steag neutru începând cu luna septembrie 2023.

„Sportivii seniori de naţionalitate belarusă sau rusă vor avea voie să participe la competiţiile World Aquatics în aceleaşi condiţii ca şi omologii lor care reprezintă alte naţionalităţi, cu uniformele, steagurile şi imnurile respective”, a anunţat World Aquatics într-un comunicat de presă.

World Aquatics specifică însă faptul că aceşti înotători vor trebui, totuşi, să treacă „cel puţin patru teste antidoping consecutive efectuate în parteneriat cu Agenţia Internaţională de Testare (ITA)” şi să fie supuşi „unei verificări amănunţite a antecedentelor”.

„Ne angajăm să ne asigurăm că piscinele şi apele rămân locuri unde sportivii din toate naţiunile se pot reuni pentru o competiţie paşnică”, a declarat preşedintele World Aquatics, Husain Al Musallam, citat în comunicatul de presă.

Următoarele Campionate Mondiale de Înot sunt programate să aibă loc la Budapesta, în anul 2027.

În noiembrie 2025, Federaţia Internaţională de Judo a decis, de asemenea, să-i repună în drepturi pe judoka ruşi şi belaruşi, cărora li se permisese anterior să concureze sub un steag neutru.

 

Explozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşeExplozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşe
Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Loading ... Loading ...
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Observator
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Gigi Becali a anunțat când vine sfârșitul lumii: „Atât va mai dura”
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat când vine sfârșitul lumii: „Atât va mai dura”
21:08

“Vor să îmi facă rău!” Alex Dobre a răbufnit după ce a fost acuzat că şi-a ignorat colegii de la Rapid: “Nu există aşa ceva”
20:51

Dani Coman a răbufnit după meci. Probleme cu banii la FC Argeş? “Trag un semnal de alarmă”
20:45

U Cluj – U Craiova LIVE TEXT (21:30) Duelul pentru titlu se încinge. Echipele de start
20:30

Rapid a remizat cu FC Argeș, iar vestiarul giuleştenilor fierbe! Ce gest a făcut Alex Dobre
20:07

Surpriză pregătită de Gică Hagi! Victor Piţurcă, pe lista “Regelui”
19:54

Edi Iordănescu, atac la FRF: “Mi se pare o mare nedreptate!”
Vezi toate știrile
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 3 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit 4 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 5 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 6 Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină