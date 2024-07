Cătălin Chirilă, înainte de Jocurile Olimpice 2024: "Îmi doresc foarte mult o medalie, de orice culoare" - Antena Sport

Cătălin Chirilă, înainte de Jocurile Olimpice 2024 Cătălin Chirilă, la finalul unei probe - Profimedia Images Cătălin Chirilă a vorbit înainte de Jocurile Olimpice 2024 şi a declarat ă vrea foarte mult o medalie, indiferent de culoare, dar îşi doreşte să trăiască sentimentul unic de a asculta imnul naţional de pe prima treaptă a podiumului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chirilă, 27 ani, legitimat la CSA Steaua, a participat la JO de la Tokyo din 2021, când s-a clasat pe locul cinci la C2-1.000 m, alături de Victor Mihalachi, şi a fost al 11-lea la C1-1.000 m. După Jocurile de la Tokyo, sportivul tulcean a anunţat că va concura doar în probele de simplu şi în doar trei ani a devenit unul dintre cei mai valoroşi canoişti din lume la 500 şi 1.000 metri, cu patru medalii la Mondiale (două de aur şi două de argint) şi şase la Europene (două de aur, două de argint şi două de bronz). Cătălin Chirilă, înainte de Jocurile Olimpice 2024: „Îmi doresc foarte mult o medalie, de orice culoare” „Îmi doresc foarte mult o medalie, am spus-o de multe ori şi sincer m-aş bucura pentru orice culoare a medaliei. Însă sentimentul cel mai plăcut, cu siguranţă, este acela când ţi se intonează imnul şi cu adevărat aş putea spune că îmi doresc să fie o medalie de aur. Nu aş putea descrie sentimentul pe care ţi-l oferă cea mai înaltă treaptă a podiumului. Asta e clar. Cred că am nevoie şi de acel dram de noroc despre care am vorbit adesea în ultima perioadă. Sunt conştient că prin antrenamentele pe care le-am efectuat până astăzi, prin tot ceea ce am făcut, nu doar pe apă, ci chiar şi în viaţa personală, prin disciplină, cel mai scurt spus, consider că tot ce aveam eu de făcut ca sportiv a fost îndeplinit până la ora actuală. Sunt de părere că este nevoie cu atât mai mult de acel dram de noroc, cu atât mai mult că sportul nostru este influenţat foarte mult de vreme, de vânt, în special”, a spus Chirilă, citat de agerpres.ro. Dezavantajul lui Cătălin Chirilă, la Jocurile Olimpice 2024 Dar chiar dacă este stângaci şi va fi dezavantajat de vântul de dreapta la Jocurile de la Paris, Chirilă este decis să facă o cursă bună în orice condiţii: „Din informaţiile pe care le-am primit de la domnul antrenor, care a fost acolo la o scurtă competiţie, va fi vânt de dreapta, cumva în dezavantajul meu, fiind stângaci în canoe. Mă gândesc ca vremea să fie corespunzătoare, nu în dezavantajul meu, dar nici în avantajul adversarilor. Am încercat să ne adaptăm pentru acele condiţii şi de fiecare dată când avem vânt pe Snagov nu ne ascundem de el. Reclamă

Încercăm să ne pregătim cât mai mult în vânt, în vânt de dreapta, dacă se poate, pentru că până la urmă, prin antrenament se rezolvă orice orice problemă. Mie îmi place foarte mult vântul de faţă, nu ar fi o problemă dacă ar fi acolo, problema reală va fi în cazul unui vânt de dreapta. Am urmărit sportivi de top care au făcut curse foarte bune, chiar şi în condiţii mai puţin plăcute, mai puţin în avantajul lor. Dacă voi fi în forma la care îmi doresc să ajung, nu văd de ce nu aş reuşi să fac o cursă bună acolo”.

Dublul campion european şi mondial a adăugat că a avut la dispoziţie tot ce trebuie pentru o pregătire cât mai bună pentru JO 2024: „Sigur, după părerea mea, absolut tot, toată pregătirea a mers ca la carte, am simţit şi simt în continuare că mă pregătesc aşa cum ar trebui să se pregătească orice sportiv din sportul pe care îl practic, fie că vorbim de antrenamentele pe apă, care sunt deranjate de şalupele care mai apar pe luciul apei, până la celelalte antrenamente unde deja nu mai există vreun factor extern care să influenţeze.

E o normalitate, aşa ne-am pregătit în fiecare an şi după părerea mea nu mi-a lipsit absolut nimic. Stafful, într-adevăr, este într-un număr ceva mai restrâns decât cel normal pe care şi l-ar putea imagina oricine altcineva, însă consider că am funcţionat foarte eficient cu cel pe care îl avem. Nu avem un psiholog. Am colaborat cu o doamnă psiholog, însă mi-am dat seama că poate nu a fost atât de eficient pe cât mă aşteptam şi am revenit la obiceiurile vechi.

Nu am avut nicio experienţă cu un nutriţionist. Mergem pe varianta clasică, în care sportivii aleg ce vor să mănânce. Cumva ne alegem mesele. Meniul este făcut în funcţie de antrenamente. Ca exemplu concret, înainte de antrenamentul principal pe apă, un bol de cereale este mult mai uşor decât o omletă dimineaţă. Şi toate acestea le-am făcut de mulţi ani încoace şi s-au dovedit a fi eficiente”. La kaiac-canoe, România are în palmaresul olimpic un bilanţ de 34 medalii, zece de aur, zece de argint şi 14 de bronz, dar ultimele au fost cucerite tocmai la Sydney 2000, de Florin Popescu şi Mitică Pricop: aur la C2-1.000 m şi bronz la C2-500 m, respectiv de echipajul feminin de kaiac-4 (Raluca Andreea Ioniţă, Mariana Limbău, Elena Radu, Sanda Toma) – bronz la 500 m.