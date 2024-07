Vlad Stancu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu COVID 19 după ce s-a clasat pe locul 30 în serii: "N-am mâncat deloc" - Antena Sport

Vlad Stancu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu COVID 19 după ce s-a clasat pe locul 30 în serii! Vlad Stancu a ocupat locul 30 în serii la 800 metri liber, luni, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Stancu, în vârstă de 18 ani, a încheiat cursa în opt minute, 20 de secunde şi 78 de sutimi. Vlad Stancu a evoluat în prima serie din cele patru incluse în concurs.

Vlad Stancu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu COVID 19 după ce s-a clasat pe locul 30 în serii: „N-am mâncat deloc”

La Paris, Vlad Stancu va lua startul şi în proba de 1.500 m liber. Seriile sunt programate sâmbătă, 3 august.

„Acum 3 zile m-au depistat cu COVID. Am stat la pat 2-3 zile, n-am mâncat deloc, doar am băut apă. Am stat foarte mult să mă gândesc dacă să renunț, dar nu s-a putut. Sunt foarte trist, dar nu am ce face.

E o arenă spectaculoasă, cu un public superb. Păcat că nu am putut să performez pe măsură, sunt foarte supărat”, a declarat Vlad Stancu după cursa de la 800 metri liber, potrivit gsp.ro.