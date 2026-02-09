"Am sărbătorit cu tiramisu" Valentin Creţu, după rezultatul carierei obţinut la Milano Cortina 2026: "Sunt binecuvântat" - Antena Sport

Valentin Creţu a încheiat pe locul 15 finala probei individuale de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026. Sportivul român, care se află la a cincea participare la Jocurile Olimpice, a obţinut cel mai bun rezultat al carierei sale.

La Vancouver, în 2010, Creţu a încheiat pe locul 31, după care au urmat trei ediţii la rând în care a încheiat proba individuală de sanie pe locul 29. Anul acesta, chiar dacă manşa a patra i-a dat bătăi de cap, în mod special din cauza temperaturii care a scăzut brusc, rezultatul este unul extraordinar pentru sportivul de 36 de ani din Sinaia.

Valentin Creţu, performanţa carierei la Milano Cortina 2026: “Am ajuns la acest rezultat fiind eu”

“Am muncit foarte mult cu antrenorul să construim o sanie şi a fost un pic mai dificil, nu am găsit din prima cele mai bune reglaje. Calificarea a fost foarte grea, dar din fericire planul de pregătire a fost bun şi am atins vârful de formă aici, la Jocuri. Am fost în simţuri foarte bine pe traseu, pe sanie. În ultima manşă mi-a jucat feste temperatura, s-a răcit brusc. De la +2 s-a dus la -2 grade, a fost gheaţa mai tare. A fost o mică eroare, 4 zecimi am pierdut din timpul final şi m-a împins de pe locul 12 pe locul 15. Şi primele 3 coborâri au fost la limită. Am fost setat perfect pentru cât puteam eu să conduc şi temperatura gheţii. În ultima manşă am forţat puţin, nu foarte mult, dar trebuia să fiu perfect, precizie de robot, ca să trec de pasajul respectiv.

E foarte bun rezultatul, eu sunt foarte bucuros. Am ajuns la acest rezultat fiind eu. Infrastructura, din păcate, nu permite. Eu din ce ştiu, mă dau de 26 de ani cu sania, nu cunosc să fi terminat vreun român la sanie în primii 20 la Jocurile Olimpice. Nu a existat. Mă simt foarte bine şi sunt recunoscător pentru că am avut foarte mulţi oameni care m-au ajutat şi m-au susţinut. După cinci ediţii aş fi ipocrit să spun că eu sunt cel mai tare. Am trecut prin foarte multe etape, cu antrenori diferiţi, cu mecanici la sanie, cu ajutor. Eu un rezultat colectiv, e clar”, a declarat Valentin Creţu, în exclusivitate pentru Antena Sport.