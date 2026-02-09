"Am sărbătorit cu tiramisu" Valentin Creţu, după rezultatul carierei obţinut la Milano Cortina 2026: "Sunt binecuvântat" - Antena Sport

Valentin Creţu a încheiat pe locul 15 finala probei individuale de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026. Sportivul român, care se află la a cincea participare la Jocurile Olimpice, a obţinut cel mai bun rezultat al carierei sale.
La Vancouver, în 2010, Creţu a încheiat pe locul 31, după care au urmat trei ediţii la rând în care a încheiat proba individuală de sanie pe locul 29. Anul acesta, chiar dacă manşa a patra i-a dat bătăi de cap, în mod special din cauza temperaturii care a scăzut brusc, rezultatul este unul extraordinar pentru sportivul de 36 de ani din Sinaia.
Valentin Creţu, performanţa carierei la Milano Cortina 2026: “Am ajuns la acest rezultat fiind eu”
“Am muncit foarte mult cu antrenorul să construim o sanie şi a fost un pic mai dificil, nu am găsit din prima cele mai bune reglaje. Calificarea a fost foarte grea, dar din fericire planul de pregătire a fost bun şi am atins vârful de formă aici, la Jocuri. Am fost în simţuri foarte bine pe traseu, pe sanie. În ultima manşă mi-a jucat feste temperatura, s-a răcit brusc. De la +2 s-a dus la -2 grade, a fost gheaţa mai tare. A fost o mică eroare, 4 zecimi am pierdut din timpul final şi m-a împins de pe locul 12 pe locul 15. Şi primele 3 coborâri au fost la limită. Am fost setat perfect pentru cât puteam eu să conduc şi temperatura gheţii. În ultima manşă am forţat puţin, nu foarte mult, dar trebuia să fiu perfect, precizie de robot, ca să trec de pasajul respectiv.
E foarte bun rezultatul, eu sunt foarte bucuros. Am ajuns la acest rezultat fiind eu. Infrastructura, din păcate, nu permite. Eu din ce ştiu, mă dau de 26 de ani cu sania, nu cunosc să fi terminat vreun român la sanie în primii 20 la Jocurile Olimpice. Nu a existat. Mă simt foarte bine şi sunt recunoscător pentru că am avut foarte mulţi oameni care m-au ajutat şi m-au susţinut. După cinci ediţii aş fi ipocrit să spun că eu sunt cel mai tare. Am trecut prin foarte multe etape, cu antrenori diferiţi, cu mecanici la sanie, cu ajutor. Eu un rezultat colectiv, e clar”, a declarat Valentin Creţu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
“A fost prima competiţie la care am avut pe cineva din familie”
La Milano Cortina, Valentin Creţu a fost susţinut din tribune de fratele său pentru prima oară, chiar dacă se află la a cincea prezenţă la Jocurile Olimpice. Acesta a sărbătorit cu tiramisu rezultatul obţinut duminică seară şi consideră că prezenţa fratelui său l-a motivat în plus anul acesta. De asemenea, el se gândeşte şi la ediţia din 2030:
“Am sărbătorit cu cei de la doping şi am terminat undeva în jurul orei 10. Am avut bucuria să fiu susţinut din tribune de fratele meu, care e stabilit în Anglia de ceva timp şi a venit special din Anglia să mă susţină. A fost prima competiţie la care am avut pe cineva din familie. Am sărbătorit cu tiramisu. A mai fost mama prin 2013-2014. Acum, la Jocuri, a fost ceva special şi m-am simţit foarte bine şi poate de-asta a fost o motivaţie în plus. Nu mai zic de cei de acasă. Soţia mea singură, cu doi copii, aproape 4-5 luni pe an se străduieşte să îi ţină în frâu.
(n.r. te gândeşti şi la următoarea ediţie din 2030?) Eu mi-am promis, din 2002, când l-am văzut pe Armin Zöggeler (n.r. campionul olimpic din 2002) că nu o să mă retrag până nu o să cuceresc o medalie olimpică. Muncesc pentru asta, visez şi am şi susţinerea. Familia a intervenit pe parcurs şi e cea mai importantă. Sunt binecuvântat, soţia mea e una la un miliard, e antrenoare de schi, dar e foarte greu şi pentru ea. Simt că pot, mă simt apt pentru asta. Colectivul medical a avut mereu grijă să fim în parametrii buni”, a mai spus Creţu.
“Sania cu care m-am dat acum este făcută de mine, alături de antrenorul meu”
Valentin Creţu a dezvăluit şi că regulamentul se va schimba din sezonul următor şi că e nevoie de eforturi financiare din partea federaţiei, de până la 200.000 de euro.
“Începând cu următorul sezon, Federaţia Internaţională de Sanie impune un nou regulament pentru dimenisunile saniei. Consider absolut necesară o investiţie din partea Federaţiei Române de Bob şi Sanie, strict la sanie, opinie personală, de minim 200.000 de euro, pentru a construi săniile după noul regulament. Comitetul Olimpic Sportiv Român a făcut eforturi financiare şi nu am avut de ce să mă plâng, nu ne-a lipsit nimic.
Sania pe care m-am dat acum este făcută de mine, cu antrenorul meu. Nu vreau să dau o cifră exactă pentru că s-ar naşte prea multe păreri. Am datele exacte, publicate, de lotul Germaniei, în care campionul olimpic a declarat că la sania lui, componentele ajung la 48.000 de euro.
Ar fi cam cel mai normal să îţi construieşti sania când vorbim despre naţiuni precum România. Încă din anii 80, în Germania, o firmă care producea componente pentru avioane s-a transformat în Centru de Cercetare al materialelor sportive. Au 95 de ingineri pentru 14 ramuri sportive. Oamenii aceia, 8 ore pe zi, de luni până vineri, studiază regulamente şi testează materiale ca să fie la limita regulamentului pentru a fi cei mai buni.
Eu am reuşit cu antrenorul să luăm anumite componente la care am avut acces, să îi copiem pe marii campioni, să putem să îi ajungem şi poate să reuşim să venim cu ceva în plus şi să îi depăşim. Momentan nu am reuşit să venim cu ceva în plus, dar e clar că sponsorizările ar fi extraordinare. Să te duci să cumperi o sanie e simplu. Te duci la un constructor neamţ, austriac, italian şi îţi va da o sanie de acum 10 ani ca să fie sigur că nu ai cum să îl baţi. De aceea o am zis să cumpărăm materialele şi să încercăm să le facem noi”, a încheiat Creţu.
