Lindsey Vonn a fost operată după căzătura horror de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 - Antena Sport

Lindsey Vonn a fost operată după căzătura horror de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

Andrei Nicolae Publicat: 8 februarie 2026, 23:34

Lindsey Vonn, transportată la spital după accident / Getty Images

Lindsey Vonn a fost operată pentru o fractură la picior într-un spital italian, după ce tentativa ei îndrăzneaţă de a câştiga medalia de aur olimpică la schi alpin, cu un ligament rupt la genunchi, s-a încheiat cu un accident teribil după 13 secunde, duminică, relatează Reuters.

Vonn a fost internată la spitalul Ca’ Foncello din oraşul Treviso, din nordul ţării, după ce a fost transportată cu elicopterul în urma accidentului din Cortina d’Ampezzo.

Lindsey Vonn, operată la piciorul stâng

În după-amiaza zilei de duminică, ea a fost supusă unei intervenţii chirurgicale ortopedice pentru stabilizarea fracturii suferite la piciorul stâng“, a precizat spitalul într-un comunicat.

O sursă a declarat pentru Reuters că sportiva era monitorizată în secţia de terapie intensivă, unde putea beneficia de mai multă intimitate, şi a subliniat că viaţa ei nu este în pericol.

Vonn, în vârstă de 41 de ani, a fost transportată cu elicopterul la Treviso după ce a fost pusă pe o targă medicală şi ridicată de pe pârtia însorită Olimpia delle Tofane din Cortina d’Ampezzo.

Sursa: News.ro

