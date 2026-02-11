Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la JO. Imagini teribile de pe patul de spital - Antena Sport

Lindsey Vonn, pe patul de spital după căzătura de la Jocurile Olimpice/ Instagram

Lindsey Vonn a anunţat, miercuri, că a fost supusă unei a treia operaţii „reuşite” la piciorul fracturat în urma căzăturii teribile de la Jocurile Olimpice de iarnă.

Vonn a postat o actualizare pe Instagram, care include fotografii cu ea făcând un semn de ok din patul de spital, cu un cadru metalic ataşat la picior.

Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la Jocurile Olimpice

„Astăzi am suferit a treia operaţie şi a fost un succes. Succesul de astăzi are o semnificaţie complet diferită faţă de acum câteva zile”, a declarat Vonn. „Fac progrese şi, deşi sunt lente, ştiu că voi fi bine.”



Vonn, în vârstă de 41 de ani, a suferit un accident la 13 secunde după startul cursei de duminică de la Jocurile de la Milano Cortina şi a fost transportată cu elicopterul de pe traseu. Ea a declarat luni seara că a suferit o „fractură complexă a tibiei, care este stabilă în prezent, dar va necesita mai multe operaţii pentru a fi reparată corespunzător”.