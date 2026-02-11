Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la JO. Imagini teribile de pe patul de spital - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la JO. Imagini teribile de pe patul de spital

Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la JO. Imagini teribile de pe patul de spital

Viviana Moraru Publicat: 11 februarie 2026, 21:39

Comentarii
Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la JO. Imagini teribile de pe patul de spital

Lindsey Vonn, pe patul de spital după căzătura de la Jocurile Olimpice/ Instagram

Lindsey Vonn a anunţat, miercuri, că a fost supusă unei a treia operaţii „reuşite” la piciorul fracturat în urma căzăturii teribile de la Jocurile Olimpice de iarnă. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vonn a postat o actualizare pe Instagram, care include fotografii cu ea făcând un semn de ok din patul de spital, cu un cadru metalic ataşat la picior. 

Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la Jocurile Olimpice 

„Astăzi am suferit a treia operaţie şi a fost un succes. Succesul de astăzi are o semnificaţie complet diferită faţă de acum câteva zile”, a declarat Vonn. „Fac progrese şi, deşi sunt lente, ştiu că voi fi bine.” 

Vonn, în vârstă de 41 de ani, a suferit un accident la 13 secunde după startul cursei de duminică de la Jocurile de la Milano Cortina şi a fost transportată cu elicopterul de pe traseu. Ea a declarat luni seara că a suferit o „fractură complexă a tibiei, care este stabilă în prezent, dar va necesita mai multe operaţii pentru a fi reparată corespunzător”. 

Reclamă
Reclamă

Cu nouă zile înainte de accidentul de duminică, Vonn şi-a rupt ligamentul încrucişat anterior al genunchiului stâng într-un alt accident. Chiar şi înainte de asta, toate privirile erau îndreptate spre ea, ca pe o poveste cu final fericit în perspectiva Jocurilor Olimpice, după revenirea sa după aproape şase ani de retragere. 

Tatăl lui Vonn, Alan Kildow, a declarat luni pentru Associated Press că ea este înconjurată „în permanenţă” de familie la spitalul din Treviso, unde este internată. 

„Sunt recunoscătoare întregului personal medical incredibil, prietenilor, familiei, care mi-au fost alături, precum şi tuturor celor care mi-au arătat dragoste şi sprijin din întreaga lume”, a adăugat Vonn. „De asemenea, felicitări coechipierilor mei şi tuturor sportivilor din echipa SUA, care mă inspiră”. 

Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunismJudeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
Reclamă

Vonn, care deţine recordul de 12 victorii în Cupa Mondială la Cortina, s-a întors la schi în decembrie 2024, după o operaţie de implantare a unei proteze parţiale din titan în genunchiul drept, efectuată în aprilie acelaşi an. 

Ea a fost cea mai rapidă schioare din acest sezon înainte de Jocurile Olimpice, câştigând două probe de coborâre şi terminând pe podium în şapte din cele opt curse din Cupa Mondială la care a participat. În cealaltă cursă, ea s-a clasat pe locul patru. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
Observator
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
Actor din Miami Bici 2, arestat de ofițerii ICE în Statele Unite. Câți români au fost ridicați de serviciul de imigrare în timpul regimului Trump
Fanatik.ro
Actor din Miami Bici 2, arestat de ofițerii ICE în Statele Unite. Câți români au fost ridicați de serviciul de imigrare în timpul regimului Trump
22:30
Laszlo Balint a răbufnit, după acuzațiile de blat din meciul cu FCSB: „Mai bine mă las de fotbal”
22:29
VIDEOPAOK – Panathinaikos 2-0. Răzvan Lucescu l-a învins pe Rafa Benitez și s-a calificat în finala Cupei Greciei
22:17
Elena Rybakina, în formă maximă în 2026! Calificare în sferturi la Doha după un meci de peste două ore
22:09
Adi Mutu s-a uitat la clasament şi a dat verdictul despre lupta FCSB şi CFR pentru play-off-ul Ligii 1
22:09
VideoBucuria lui Răzvan Lucescu, după ce PAOK a marcat în derby-ul pentru finala Cupei Greciei cu Panathinaikos
21:56
U Cluj – Oțelul 2-0. „Șepcile roșii” se califică în sferturi! Ce altă echipă a mers mai departe din Grupa B
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 4 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 5 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 6 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt