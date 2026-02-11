Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la JO. Imagini teribile de pe patul de spital - Antena Sport

Lindsey Vonn a anunţat, miercuri, că a fost supusă unei a treia operaţii „reuşite” la piciorul fracturat în urma căzăturii teribile de la Jocurile Olimpice de iarnă.
Vonn a postat o actualizare pe Instagram, care include fotografii cu ea făcând un semn de ok din patul de spital, cu un cadru metalic ataşat la picior.
Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la Jocurile Olimpice
„Astăzi am suferit a treia operaţie şi a fost un succes. Succesul de astăzi are o semnificaţie complet diferită faţă de acum câteva zile”, a declarat Vonn. „Fac progrese şi, deşi sunt lente, ştiu că voi fi bine.”
Vonn, în vârstă de 41 de ani, a suferit un accident la 13 secunde după startul cursei de duminică de la Jocurile de la Milano Cortina şi a fost transportată cu elicopterul de pe traseu. Ea a declarat luni seara că a suferit o „fractură complexă a tibiei, care este stabilă în prezent, dar va necesita mai multe operaţii pentru a fi reparată corespunzător”.
Cu nouă zile înainte de accidentul de duminică, Vonn şi-a rupt ligamentul încrucişat anterior al genunchiului stâng într-un alt accident. Chiar şi înainte de asta, toate privirile erau îndreptate spre ea, ca pe o poveste cu final fericit în perspectiva Jocurilor Olimpice, după revenirea sa după aproape şase ani de retragere.
Tatăl lui Vonn, Alan Kildow, a declarat luni pentru Associated Press că ea este înconjurată „în permanenţă” de familie la spitalul din Treviso, unde este internată.
„Sunt recunoscătoare întregului personal medical incredibil, prietenilor, familiei, care mi-au fost alături, precum şi tuturor celor care mi-au arătat dragoste şi sprijin din întreaga lume”, a adăugat Vonn. „De asemenea, felicitări coechipierilor mei şi tuturor sportivilor din echipa SUA, care mă inspiră”.
Vonn, care deţine recordul de 12 victorii în Cupa Mondială la Cortina, s-a întors la schi în decembrie 2024, după o operaţie de implantare a unei proteze parţiale din titan în genunchiul drept, efectuată în aprilie acelaşi an.
Ea a fost cea mai rapidă schioare din acest sezon înainte de Jocurile Olimpice, câştigând două probe de coborâre şi terminând pe podium în şapte din cele opt curse din Cupa Mondială la care a participat. În cealaltă cursă, ea s-a clasat pe locul patru.
