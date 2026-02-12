Momente incredibile la Jocurile Olimpice! Un antrenor a fost trimis acasă din cauza consumului de alcool - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Momente incredibile la Jocurile Olimpice! Un antrenor a fost trimis acasă din cauza consumului de alcool

Alex Masgras Publicat: 12 februarie 2026, 16:55

Comentarii
Niko Kytoesaho, component al echipei Finlandei / Profimedia

Antrenorul principal al echipei finlandeze de sărituri cu schiurile, Igor Medved, a fost exclus după ce a încălcat regulile şi valorile echipei privind „consumul de alcool”, a anunţat joi Comitetul Olimpic Finlandez.

Şeful echipei olimpice nordice, Janne Hanninen, a refuzat să ofere mai multe detalii. „Nu avem o politică de toleranţă zero faţă de alcool. Desigur, există toleranţă zero în concursul de sărituri cu schiurile şi în timpul antrenamentului, dar în afară de asta, nu există toleranţă zero”, a declarat el pentru AFP.

Acest incident care l-a implicat pe Medved nu a avut loc „în timpul unei sesiuni de antrenament”, a clarificat Hanninen.

Într-o declaraţie emisă de Comitetul Olimpic Finlandez, Igor Medved a spus că îi pare „foarte rău”. „Aş dori să-mi cer scuze întregii echipe finlandeze, sportivilor şi fanilor”, a spus el.

„Sper că echipa se poate concentra pe competiţie şi îşi poate continua munca excelentă. Nu voi face alte comentarii pe această temă”, a adăugat Medved, citat de news.ro.

Asistentul său, Lasse Moilanen, va prelua funcţia de antrenor principal al echipei finlandeze de sărituri cu schiurile. Medved, cetăţean sloven, a fost antrenorul principal al echipei finlandeze încă din sezonul 2024-2025.

