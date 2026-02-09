O nouă operaţie pentru Lindsey Vonn! A doua intervenţie chirurgicală după accidentul de la Milano Cortina 2026 - Antena Sport

Închide meniul
O nouă operaţie pentru Lindsey Vonn! A doua intervenţie chirurgicală după accidentul de la Milano Cortina 2026

Publicat: 9 februarie 2026, 15:47

Comentarii
Lindsey Vonn, la Milano Cortina 2026 / Profimedia

Lindsey Vonn (41 de ani), accidentată, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, a fost operată pentru a doua oară pentru o fractură la piciorul stâng, a anunţat, luni, agenţia de presă Reuters.

Vonn, în vârstă de 41 de ani, a fost transportată cu elicopterul de la Cortina d’Ampezzo la spitalul Ca’Foncello din oraşul Treviso, după ce încercarea ei îndrăzneaţă de a câştiga medalia de aur la coborâre, în ciuda unei rupturi de ligament la genunchi, s-a încheiat în durere.

Lindsey Vonn a fost operată pentru a doua oară după accindentul de la Milano Cortina 2026

Ea a fost operată de o echipă comună formată din chirurgi ortopezi şi chirurgi plastici locali, a precizat luni o sursă apropiată cazului, explicând că aceste intervenţii aveau scopul de a preveni complicaţiile legate de umflături şi circulaţia sanguină.

Medicul personal al lui Vonn a fost prezent, dar a asistat doar, chirurgii italieni conducând operaţiile, a adăugat sursa, notează news.ro.

Comitetul Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la tratamentul lui Vonn. Spitalul a indicat că ea a suferit o operaţie pentru stabilizarea piciorului stâng, fără a menţiona o a doua intervenţie.

