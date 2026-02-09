O nouă operaţie pentru Lindsey Vonn! A doua intervenţie chirurgicală după accidentul de la Milano Cortina 2026 - Antena Sport

Lindsey Vonn (41 de ani), accidentată, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, a fost operată pentru a doua oară pentru o fractură la piciorul stâng, a anunţat, luni, agenţia de presă Reuters.
Vonn, în vârstă de 41 de ani, a fost transportată cu elicopterul de la Cortina d’Ampezzo la spitalul Ca’Foncello din oraşul Treviso, după ce încercarea ei îndrăzneaţă de a câştiga medalia de aur la coborâre, în ciuda unei rupturi de ligament la genunchi, s-a încheiat în durere.
Lindsey Vonn a fost operată pentru a doua oară după accindentul de la Milano Cortina 2026
Ea a fost operată de o echipă comună formată din chirurgi ortopezi şi chirurgi plastici locali, a precizat luni o sursă apropiată cazului, explicând că aceste intervenţii aveau scopul de a preveni complicaţiile legate de umflături şi circulaţia sanguină.
Medicul personal al lui Vonn a fost prezent, dar a asistat doar, chirurgii italieni conducând operaţiile, a adăugat sursa, notează news.ro.
Lindsey Vonn has been through the ringer in her career 🫣 #WinterOlympics pic.twitter.com/Pvs5xvizJz
— Yahoo Sports (@YahooSports) February 8, 2026
Comitetul Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la tratamentul lui Vonn. Spitalul a indicat că ea a suferit o operaţie pentru stabilizarea piciorului stâng, fără a menţiona o a doua intervenţie.
