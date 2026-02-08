Paul Pepene, locul 50 în proba masculină de schiatlon de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Gabriel Cojocaru, locul 54 - Antena Sport

Închide meniul
Paul Pepene, locul 50 în proba masculină de schiatlon de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Gabriel Cojocaru, locul 54

Publicat: 8 februarie 2026, 16:30

Paul Pepene / Profimedia

Fondistul norvegian Johannes Klaebo, care şi-a declarat ambiţia de stabili un record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, a câştigat proba masculină de schiatlon la ediţia 2026, duminică, la Tesero, în timp ce românul Paul Pepene s-a clasat pe locul 50. Celălalt român care a participat în această probă a fost Gabriel Cojocaru. Tânărul de 22 de ani s-a clasat pe locul 54.

Marele favorit al probei (29 ani) a cucerit al şaselea său titlu olimpic (recordul este de opt), cu timpul de 46 de minute şi 11 secunde pe cei 10 km stil clasic şi 10 km stil liber.

Medalia de argint a revenit francezului Mathis Desloges, sosit la o diferenţă de două secunde, în timp ce bronzul a fost adjudecat de alt norvegian, Martin Nyenget, la 2,1 secunde de învingător.

Desloges este primul francez care obţine o medalie olimpică individuală la JO de iarnă din 2006.

Paul Pepene (37 ani) s-a clasat pe locul 50, la 5:07.2 de Klaebo, după ce în 2018 s-a clasat pe 24 la PyeongChang, iar în 2022 a încheiat pe 28 la Beijing. Pepene se află la a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Debutant la JO, Gabriel Cojocaru (22 ani) a ocupat locul 54, 6:49.2 de învingător, din 74 de sportivi prezenţi la start.

