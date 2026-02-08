Paul Pepene, locul 50 în proba masculină de schiatlon de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Gabriel Cojocaru, locul 54 - Antena Sport

Fondistul norvegian Johannes Klaebo, care şi-a declarat ambiţia de stabili un record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, a câştigat proba masculină de schiatlon la ediţia 2026, duminică, la Tesero, în timp ce românul Paul Pepene s-a clasat pe locul 50. Celălalt român care a participat în această probă a fost Gabriel Cojocaru. Tânărul de 22 de ani s-a clasat pe locul 54.
Marele favorit al probei (29 ani) a cucerit al şaselea său titlu olimpic (recordul este de opt), cu timpul de 46 de minute şi 11 secunde pe cei 10 km stil clasic şi 10 km stil liber.
Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru, locurile 50, respectiv 54, în proba de schiatlon de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina
Medalia de argint a revenit francezului Mathis Desloges, sosit la o diferenţă de două secunde, în timp ce bronzul a fost adjudecat de alt norvegian, Martin Nyenget, la 2,1 secunde de învingător.
Desloges este primul francez care obţine o medalie olimpică individuală la JO de iarnă din 2006.
Oh that was incredibly close 🤯
But it’s Johannes Hoesflot KLAEBO that glides across the finish line first to claim the #Gold medal for Norway in the cross-country skiing men’s 10km + 10km skiathlon 🥇 🔥 #MilanoCortina2026@FISCrossCountry | #MedalAlert | #Samsung |… pic.twitter.com/tHNI498e0f
— The Olympic Games (@Olympics) February 8, 2026
Paul Pepene (37 ani) s-a clasat pe locul 50, la 5:07.2 de Klaebo, după ce în 2018 s-a clasat pe 24 la PyeongChang, iar în 2022 a încheiat pe 28 la Beijing. Pepene se află la a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă.
Debutant la JO, Gabriel Cojocaru (22 ani) a ocupat locul 54, 6:49.2 de învingător, din 74 de sportivi prezenţi la start.
- “Cam ciudat!” Marea greşeală a organizatorilor după căzătura lui Lindsey Vonn la Milano Cortina 2026: “Nimeni nu a făcut asta”
- Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn
- “Duşmanii Italiei” Giorgia Meloni a răbufnit când a văzut ce s-a putut întâmpla în Milano în timpul JO
- Reacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere, înainte să fie luată cu elicopterul spre spital
- Lindsey Vonn, căzătură horror la Jocurile Olimpice! A rămas în zăpadă mai multe minute