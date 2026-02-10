Primul mesaj al lui Lindsey Vonn după căzătura horror de la Jocurile Olimpice: "Am încercat. Am visat. Am sărit" - Antena Sport

Lindsey Vonn a transmis un mesaj emoţionant pe social media după căzătura de duminică de la Jocurile Olimpice.

Marea schioare americană a transmis că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci.

Textul postat de Lindsey Vonn pe rețelele sociale

“Ieri, visul meu olimpic nu s-a terminat aşa cum am dorit. Nu a fost un final de poveste sau o poveste de basm, a fost pur şi simplu viaţa. Am îndrăznit să visez şi am muncit din greu pentru a-l realiza. Pentru că în schiul alpin, diferenţa dintre o linie strategică şi o accidentare catastrofală poate fi de doar 12 centimetri.

Eram pur şi simplu cu 12 centimetri prea strâns pe linia de start când braţul meu drept s-a agăţat în interiorul porţii de start, răsucindu-mă şi provocând accidentul. Ligamentul încrucişat anterior şi accidentările mele anterioare nu au avut nicio legătură cu accidentul.

Din păcate, am suferit o fractură complexă de tibie, care este în prezent stabilă, dar va necesita mai multe intervenţii chirurgicale pentru a fi reparată corect. Deşi ziua de ieri nu s-a terminat aşa cum speram şi, în ciuda durerii fizice intense pe care a provocat-o, nu am regrete.