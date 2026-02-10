Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Primul mesaj al lui Lindsey Vonn după căzătura horror de la Jocurile Olimpice: "Am încercat. Am visat. Am sărit" - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Primul mesaj al lui Lindsey Vonn după căzătura horror de la Jocurile Olimpice: “Am încercat. Am visat. Am sărit”

Primul mesaj al lui Lindsey Vonn după căzătura horror de la Jocurile Olimpice: “Am încercat. Am visat. Am sărit”

Andrei Nicolae Publicat: 10 februarie 2026, 8:43

Comentarii
Primul mesaj al lui Lindsey Vonn după căzătura horror de la Jocurile Olimpice: Am încercat. Am visat. Am sărit

Lindsey Vonn, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 / Profimedia

Lindsey Vonn a transmis un mesaj emoţionant pe social media după căzătura de duminică de la Jocurile Olimpice.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marea schioare americană a transmis că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci.

Textul postat de Lindsey Vonn pe rețelele sociale

Ieri, visul meu olimpic nu s-a terminat aşa cum am dorit. Nu a fost un final de poveste sau o poveste de basm, a fost pur şi simplu viaţa. Am îndrăznit să visez şi am muncit din greu pentru a-l realiza. Pentru că în schiul alpin, diferenţa dintre o linie strategică şi o accidentare catastrofală poate fi de doar 12 centimetri.

Eram pur şi simplu cu 12 centimetri prea strâns pe linia de start când braţul meu drept s-a agăţat în interiorul porţii de start, răsucindu-mă şi provocând accidentul. Ligamentul încrucişat anterior şi accidentările mele anterioare nu au avut nicio legătură cu accidentul.

Din păcate, am suferit o fractură complexă de tibie, care este în prezent stabilă, dar va necesita mai multe intervenţii chirurgicale pentru a fi reparată corect. Deşi ziua de ieri nu s-a terminat aşa cum speram şi, în ciuda durerii fizice intense pe care a provocat-o, nu am regrete.

Reclamă
Reclamă

Să stau ieri la poarta de start a fost un sentiment incredibil pe care nu-l voi uita niciodată. Ştiind că am stat acolo având o şansă să câştig a fost o victorie în sine. De asemenea, ştiam că cursele reprezintă un risc. Au fost şi vor fi întotdeauna un sport incredibil de periculos.

Şi, similar cu schiurile de start, ne asumăm riscuri în viaţă. Visăm. Iubim. Sărim. Şi uneori cădem. Uneori inimile noastre sunt frânte. Uneori nu ne îndeplinim visele pe care ştim că le-am putea avea. Dar aceasta este şi frumuseţea vieţii; putem încerca.

Am încercat. Am visat. Am sărit. Sper că, dacă reţineţi ceva din călătoria mea, este că aveţi cu toţii curajul să îndrăzniţi mult. Viaţa este prea scurtă ca să nu vă asumaţi riscuri. Pentru că singurul eşec în viaţă este să nu încercaţi. Cred în voi, aşa cum aţi crezut în mine“, a fost mesajul postat de Lindsey Vonn în social media.

Cele mai căutate produse resigilate. Unele au reduceri de peste 1.000 de leiCele mai căutate produse resigilate. Unele au reduceri de peste 1.000 de lei
Reclamă

Campioana olimpică la coborâre din 2010 încerca o performanţă incredibilă, ţintind spre aurul olimpic după ce şi-a rupt ligamentul încrucişat anterior de la genunchiul stâng la sfârşitul lunii ianuarie. Îşi reluase cariera iarna trecută, după aproape şase ani de absenţă, şi era considerată o mare favorită pentru Jocurile Olimpice din 2026, cu un palmares impresionant de şapte clasări pe podium în nouă curse, inclusiv două victorii, înainte de accidentul de la Crans-Montana (Elveţia).

Transportată cu elicopterul la spitalul din Cortina, apoi transferată la Treviso, sportiva americană a fost supusă unei intervenţii chirurgicale iniţiale pentru o fractură la piciorul stâng, înainte de a fi supusă unei a doua operaţii luni.

Sursa: News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Observator
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Țara vecină cu România care plătește 126.000 de euro pentru o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Statul român, anunț surprinzător despre recompense
Fanatik.ro
Țara vecină cu România care plătește 126.000 de euro pentru o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Statul român, anunț surprinzător despre recompense
8:31
Ilie Dumitrescu s-a pronunțat după ce Ștefan Baiaram a scuipat un fan al lui Dinamo: “Să îți vezi de drum”
8:25
Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi”
23:59 9 feb.
VIDEOPorto – Sporting 1-1, după un derby “nebun”! Luis Suarez a egalat în minutul 90+10, după ce a ratat un penalty
23:47 9 feb.
Pierdere uriaşă pentru Dinamo! Unul dintre jucătorii-cheie ai “câinilor”, suspendat!
23:37 9 feb.
Fotbalistul remarcat de Ilie Dumitrescu după Dinamo – Universitatea Craiova: “Cerebral”. Ce a zis de derby
23:24 9 feb.
“Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii” Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1!
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF 3 Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off 4 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic” 5 Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat 6 “O cam ia razna!” Mihai Stoica l-a distrus pe Daniel Pancu, după discursul manifest la adresa lui Bergodi: “Foarte grav”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt