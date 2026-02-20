Închide meniul
Julia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: "Îi iubesc pe toţi" - Antena Sport

Julia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: "Îi iubesc pe toţi"
EXCLUSIV

Julia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: “Îi iubesc pe toţi”

Alex Masgras Publicat: 20 februarie 2026, 15:19

Julia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: Îi iubesc pe toţi

Julia Sauter, în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 / Profimedia

Julia Sauter a obţinut cel mai bun rezultat din istoria patinajului artistic feminin din România la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. La 28 de ani, patinatoarea născută în Germania a obţinut locul 17, chiar la debutul ei la Jocurile Olimpice. Acesta este nu doar cel mai bun rezultat al ei, dar şi cel mai bun rezultat obţinut de România în patinajul feminin.

Pe gheaţa din Milano, Sauter a încheiat cu un total de 190,93 puncte, prestaţia ei din timpul programului liber fiind punctată cu 127,80. Toate acestea după ani de sacrificii pentru a-şi îndeplini visul, acela de a concura la Jocurile Olimpice.

Julia Sauter, încântată de performanţa de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026: “Nu aş da emoţiile pe care le-am trăit pentru un loc mai bun”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena Sport, Sauter a declarat că este extrem de încântată de modul în care a performat la Milano. Chiar dacă s-ar fi aşteptat să fie mai sus în clasament, ţinând cont de punctajul său şi făcând o comparaţie cu ce s-a întâmplat anii trecuţi, Sauter şi-a felicitat rivalele, care au făcut o treabă extraordinară pe toată durata competiţiei.

“Sunt recunoscătoare pentru această experienţă. Sunt încântată de prestaţia mea, cu punctajul total. Sincer, am fost şocată că punctajul a fost doar de locul 17. Dacă vă uitaţi la punctajul din anii trecuţi sau de la Mondialul de anul trecut, credeam că pot avea un loc mai bun, dar fiecare fată a fost extraordinară. Eu sunt fericită pentru cum m-am descurcat. Nu aş da emoţiile pe care le-am trăit pentru un loc mai bun.

Am sărbătorit puţin. Ne-am uitat fericiţi la restul competiţiei. Cred că luni, când merg acasă, atunci voi sărbători cu copiii de la club, prietenii, familia, soţul. Nu am nimic planificat. Avem Mondialele peste o lună şi trebuie să îmi iau câteva zile libere şi să mă refac.

Nu ştiu acum ce urmează, vreau să închei sezonul cu aceste Campionate Mondiale. După aceea vreau să mă aşez şi să îmi pun câteva întrebări, apoi să iau o decizie legată de viitorul meu. Nu am un răspuns clar la această întrebare.

Depinde cât voi mai patina şi dacă voi mai patina pentru încă un sezon. Trebuie să mă gândesc. Dacă nu voi mai avea pasiune, atunci nu voi continua”, a declarat Julia Sauter, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Julia Sauter a avut un mesaj şi pentru românii care au susţinut-o pe durata Jocurilor Olimpice. Patinatoarea de 28 de ani a recunoscut că şi-a dezactivat conturile de social media după prestaţia din timpul programului scurt, pentru a rămâne concentrată, după toate mesajele de susţinere pe care le-a primit:

“Sunt recunoscătoare pentru toată susţinerea. Am avut emoţii, pentru că am avut parte de atât de multă susţinere încât mi-am închis conturile de social media în timpul competiţiei şi, când le-am deschis aseară şi am văzut atâtea mesaje de susţinere, am fost atât de recunoscătoare. Îi iubesc pe toţi”, a mai spus Julia Sauter.

