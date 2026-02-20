Julia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: "Îi iubesc pe toţi" - Antena Sport

Julia Sauter a obţinut cel mai bun rezultat din istoria patinajului artistic feminin din România la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. La 28 de ani, patinatoarea născută în Germania a obţinut locul 17, chiar la debutul ei la Jocurile Olimpice. Acesta este nu doar cel mai bun rezultat al ei, dar şi cel mai bun rezultat obţinut de România în patinajul feminin.

Pe gheaţa din Milano, Sauter a încheiat cu un total de 190,93 puncte, prestaţia ei din timpul programului liber fiind punctată cu 127,80. Toate acestea după ani de sacrificii pentru a-şi îndeplini visul, acela de a concura la Jocurile Olimpice.

Julia Sauter, încântată de performanţa de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026: “Nu aş da emoţiile pe care le-am trăit pentru un loc mai bun”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena Sport, Sauter a declarat că este extrem de încântată de modul în care a performat la Milano. Chiar dacă s-ar fi aşteptat să fie mai sus în clasament, ţinând cont de punctajul său şi făcând o comparaţie cu ce s-a întâmplat anii trecuţi, Sauter şi-a felicitat rivalele, care au făcut o treabă extraordinară pe toată durata competiţiei.

“Sunt recunoscătoare pentru această experienţă. Sunt încântată de prestaţia mea, cu punctajul total. Sincer, am fost şocată că punctajul a fost doar de locul 17. Dacă vă uitaţi la punctajul din anii trecuţi sau de la Mondialul de anul trecut, credeam că pot avea un loc mai bun, dar fiecare fată a fost extraordinară. Eu sunt fericită pentru cum m-am descurcat. Nu aş da emoţiile pe care le-am trăit pentru un loc mai bun.

Am sărbătorit puţin. Ne-am uitat fericiţi la restul competiţiei. Cred că luni, când merg acasă, atunci voi sărbători cu copiii de la club, prietenii, familia, soţul. Nu am nimic planificat. Avem Mondialele peste o lună şi trebuie să îmi iau câteva zile libere şi să mă refac.