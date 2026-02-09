România, rezultate modeste la sărituri cu schiurile pe trambulina normală la Jocurile Olimpice de Iarnă - Antena Sport

În proba masculină de sărituri cu schiurile pe trambulina normală (HS107) de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina, România a fost reprezentată de Daniel Cacina şi Mihnea Spulber.

Daniel Cacina s-a clasat pe locul 46, cu 109,6 puncte, iar Mihnea Alexandru Spulber ocupă locul 49, cu 91,0 puncte.

Rezultatele zilei pentru români la Jocurile Olimpice de Iarnă

Cursa feminină de sanie s-a încheiat cu un rezultat care a adus dezamăgire Corinei Buzăţoiu. În prima manşă, partea superioară a traseului a fost parcursă cu control şi siguranţă, însă o greşeală pe final a schimbat cursul coborârii.

Din păcate, a doua manşă a fost marcată de greseală încă de la primele viraje, iar ritmul nu a mai fost cel dorit. Pentru Corina Buzătoiu urmează, marţi, manşele 3 şi 4.