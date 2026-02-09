Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România, rezultate modeste la sărituri cu schiurile pe trambulina normală la Jocurile Olimpice de Iarnă - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | România, rezultate modeste la sărituri cu schiurile pe trambulina normală la Jocurile Olimpice de Iarnă

România, rezultate modeste la sărituri cu schiurile pe trambulina normală la Jocurile Olimpice de Iarnă

Andrei Nicolae Publicat: 9 februarie 2026, 23:23

Comentarii
România, rezultate modeste la sărituri cu schiurile pe trambulina normală la Jocurile Olimpice de Iarnă

Daniel Cacina, în timpul probei de sărituri cu schiurile / Profimedia

În proba masculină de sărituri cu schiurile pe trambulina normală (HS107) de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina, România a fost reprezentată de Daniel Cacina şi Mihnea Spulber.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Cacina s-a clasat pe locul 46, cu 109,6 puncte, iar Mihnea Alexandru Spulber ocupă locul 49, cu 91,0 puncte.

Rezultatele zilei pentru români la Jocurile Olimpice de Iarnă

Cursa feminină de sanie s-a încheiat cu un rezultat care a adus dezamăgire Corinei Buzăţoiu. În prima manşă, partea superioară a traseului a fost parcursă cu control şi siguranţă, însă o greşeală pe final a schimbat cursul coborârii.

Din păcate, a doua manşă a fost marcată de greseală încă de la primele viraje, iar ritmul nu a mai fost cel dorit. Pentru Corina Buzătoiu urmează, marţi, manşele 3 şi 4.

Reclamă
Reclamă

Sursa: News.ro

Cele mai căutate produse resigilate. Unele au reduceri de peste 1.000 de leiCele mai căutate produse resigilate. Unele au reduceri de peste 1.000 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Observator
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Toate calculele pentru calificarea în play-off, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular din SuperLiga. Cine are cel mai complicat program
Fanatik.ro
Toate calculele pentru calificarea în play-off, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular din SuperLiga. Cine are cel mai complicat program
23:24
“Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii” Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1!
23:06
Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic”
23:05
Verdictul lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova: “Planul nostru ăsta e”
22:53
Scene halucinante după Dinamo – Craiova! Istvan Kovacs, lovit de un obiect. Baiaram a scuipat un fan!
22:50
“Ei au controlat mai mult jocul”. Raul Opruț nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1
22:30
LIVE VIDEOPorto – Sporting se joacă ACUM, în derby-ul etapei din Liga Portugal. Meci „de foc” pe Dragao
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 6 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”