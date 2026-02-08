Sidney Crosby va fi căpitanul Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Sidney Crosby va fi căpitanul Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Sidney Crosby va fi căpitanul Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

Alex Masgras Publicat: 8 februarie 2026, 21:49

Sidney Crosby va fi căpitanul Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

Sidney Crosby / Getty Images

Dublul campion olimpic Sidney Crosby va fi căpitanul echipei masculine de hochei pe gheaţă a Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a anunţat, duminică, Hockey Canada.

Mijlocaşul echipei Pittsburgh Penguins şi viitorul membru în Hall of Fame a marcat faimosul “gol de aur” la Jocurile Olimpice de la Vancouver din 2010 şi a obţinut al doilea titlu olimpic la ediţia din 2014.

Sidney Crosby va fi căpitanul Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

În vârstă de 38 de ani, jucătorul revine pe scena olimpică după ce National Hockey League (NHL) a permis jucătorilor să evolueze la Jocurile Olimpice pentru prima dată după 12 ani.

“Este o onoare să fiu numit căpitan al echipei masculine de hochei a Canadei, care are atât de mulţi mari jucători şi lideri”, a spus Crosby într-o declaraţie de presă.

Echipa Canadei este aşteptată să se antreneze pentru prima dată, duminică, la Santagiulia Arena din Milano, jucătorii canadieni ajungând în peninsulă ce după pauza olimpică a NHL a început vineri.

Canada începe turneul olimpic masculin de hochei, joi, împotriva Cehiei.

