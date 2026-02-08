Sidney Crosby va fi căpitanul Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 - Antena Sport

Dublul campion olimpic Sidney Crosby va fi căpitanul echipei masculine de hochei pe gheaţă a Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a anunţat, duminică, Hockey Canada.

Mijlocaşul echipei Pittsburgh Penguins şi viitorul membru în Hall of Fame a marcat faimosul “gol de aur” la Jocurile Olimpice de la Vancouver din 2010 şi a obţinut al doilea titlu olimpic la ediţia din 2014.

În vârstă de 38 de ani, jucătorul revine pe scena olimpică după ce National Hockey League (NHL) a permis jucătorilor să evolueze la Jocurile Olimpice pentru prima dată după 12 ani.

“Este o onoare să fiu numit căpitan al echipei masculine de hochei a Canadei, care are atât de mulţi mari jucători şi lideri”, a spus Crosby într-o declaraţie de presă.

