Sidney Crosby va fi căpitanul Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 - Antena Sport

Dublul campion olimpic Sidney Crosby va fi căpitanul echipei masculine de hochei pe gheaţă a Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a anunţat, duminică, Hockey Canada.
Mijlocaşul echipei Pittsburgh Penguins şi viitorul membru în Hall of Fame a marcat faimosul “gol de aur” la Jocurile Olimpice de la Vancouver din 2010 şi a obţinut al doilea titlu olimpic la ediţia din 2014.
În vârstă de 38 de ani, jucătorul revine pe scena olimpică după ce National Hockey League (NHL) a permis jucătorilor să evolueze la Jocurile Olimpice pentru prima dată după 12 ani.
“Este o onoare să fiu numit căpitan al echipei masculine de hochei a Canadei, care are atât de mulţi mari jucători şi lideri”, a spus Crosby într-o declaraţie de presă.
Sidney Crosby has been named captain of Canada’s men’s hockey team for the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games. 🇨🇦
Joined by alternate captains Connor McDavid and Cale Makar, this group is proud to wear the Maple Leaf and compete together on the Olympic stage. 🍁🏒 pic.twitter.com/zYZKL4RD7o
— Team Canada (@TeamCanada) February 8, 2026
Echipa Canadei este aşteptată să se antreneze pentru prima dată, duminică, la Santagiulia Arena din Milano, jucătorii canadieni ajungând în peninsulă ce după pauza olimpică a NHL a început vineri.
Canada începe turneul olimpic masculin de hochei, joi, împotriva Cehiei.
