Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Șoc la Jocurile Olimpice! Un ucrainean, descalificat după ce a refuzat să renunțe la o cască memorială - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Șoc la Jocurile Olimpice! Un ucrainean, descalificat după ce a refuzat să renunțe la o cască memorială

Șoc la Jocurile Olimpice! Un ucrainean, descalificat după ce a refuzat să renunțe la o cască memorială

Andrei Nicolae Publicat: 12 februarie 2026, 11:20

Comentarii
Șoc la Jocurile Olimpice! Un ucrainean, descalificat după ce a refuzat să renunțe la o cască memorială

Vladislav Gheraskevici, în timpul unui antrenament la Jocurile Olimpice / Getty Images

Ucraineanul Vladislav Heraskevych, care dorea să poarte o cască în memoria mai multor compatrioţi ucişi în conflictul cu Rusia, a fost descalificat şi nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a anunţat comitetul său olimpic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost descalificat” a indicat un purtător de cuvânt al Comitetului Olimpic Ucrainean.

Declarațiile venite din partea organizatorilor despre Heraskevych

CIO a propus marţi ca Vladislav Heraskevych să poarte o banderolă neagră în locul căştii respective, întrucât o asemenea cască ar “contraveni” articolului 50 din Carta olimpică, care îndeamnă la evitarea “oricăror tipuri de interferenţe, politice sau religioase, pentru ca toţi sportivii să se poată concentra pe performanţa lor“, conform purtătorului de cuvânt al CIO, Mark Adams.

Într-un comunicat difuzat joi, CIO a confirmat că lui Heraskevych nu i s-a permis să participe la probe “pentru că a refuzat să accepte regulile CIO privind exprimarea sportivilor”.

În această dimineaţă, la sosirea sa la locul de desfăşurare a competiţiei, domnul Heraskevych s-a întâlnit cu preşedinta CIO, Kirsty Coventry, care i-a explicat pentru ultima dată poziţia CIO. Ca şi la întâlnirile anterioare, el a refuzat să-şi schimbe poziţia“, a argumentat organismul olimpic în lungul său comunicat explicativ.

Reclamă
Reclamă

În aceste circumstanţe, “decizia a fost luată de juriul Consiliului Internaţional al Federaţiilor Sportive (IBSF), pe baza faptului că acea cască pe care intenţiona să o poarte nu era conformă regulamentului“, se arată în comunicat.

Prin urmare, CIO a decis, cu regret, să-i retragă acreditarea pentru JO 2026. În ciuda numeroaselor schimburi de replici şi discuţii personale cu domnul Heraskevych (…), acesta nu a fost dispus să facă compromisuri“, a adăugat CIO.

Heraskevych, lăudat de președintele Zelenski pentru gestul său

Vladislav Heraskevych a participat luni la antrenament purtând o cască gri cu imaginile serigrafiate ale mai multor compatrioţi ai săi care au murit în război.

Destinaţia de poveste aleasă de îndrăgostiţi pentru a sărbători Valentine's Day. O noapte costă 1.300 de leiDestinaţia de poveste aleasă de îndrăgostiţi pentru a sărbători Valentine's Day. O noapte costă 1.300 de lei
Reclamă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat iniţiativa compatriotului său. “Casca sa afişează portretele sportivilor noştri care au fost ucişi în Rusia. Patinatorul artistic Dmitro Şarpar, ucis în luptă lângă Bahmut; Ievhen Malişev, un biatlonist în vârstă de 19 ani, ucis de ocupanţi lângă Harkov; şi alţi sportivi ucraineni ale căror vieţi au fost luate de războiul purtat de Rusia“, a subliniat Zelenski pe Telegram.

Vladislav Heraskevych a fost purtătorul de drapel al Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO 2026, desfăşurată pe 6 februarie. Înaintea startului competiţiei din Italia, el s-a declarat “mândru” să-şi reprezinte ţara.

Este o mare onoare. Pentru mine şi, mai ales, pentru Ucraina. Aş spune că este de două ori mai mare (ca onoare) şi, prin urmare, o responsabilitate foarte mare“, spus sportivul în vârstă de 27 de ani, care urma să concureze pentru a treia oară la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a participat anterior la ediţie de la PyeongChang (2018) şi Beijing (2022), ultima cu puţin timp înainte de ofensiva rusească în Ucraina.

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe un măgar. Hoţul: "Eram beat"
Observator
A spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe un măgar. Hoţul: "Eram beat"
Ce nebunie! Și-au dat afară antrenorul la 2 dimineața. Echipa lui a tras la poartă de 35 de ori în ultimul meci
Fanatik.ro
Ce nebunie! Și-au dat afară antrenorul la 2 dimineața. Echipa lui a tras la poartă de 35 de ori în ultimul meci
11:06
Primele veşti despre starea de sănătate a Lui Mihai Rotaru, după accidentul suferit la schi
10:57
Andrei Nicolescu a dat socoteală după campania de transferuri ratată de la Dinamo: “Percepție absolut greșită”
10:52
Avertismentul lui Fabio Capello pentru Cristi Chivu: “Nu vreau să insinuez că Inter nu joacă bine”
10:20
Nicolae Stanciu “i-a cam făcut” pe Dobrin şi Balaci. Comparaţia incredibilă făcută de un fost conducător din fotbalul românesc
10:16
Fabulos! Ce comparație a atras Răzvan Lucescu după calificarea în finala Cupei Greciei: “Doamnelor și domnilor”
10:00
Tragerea la sorţi UEFA Nations League LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Noi emoţii pentru România. Lista posibilelor adversare
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt