Sportivul care a recunoscut că și-a înșelat iubita și-a cerut din nou scuze: "I-am stricat petrecerea" - Antena Sport

Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid şi-a cerut scuze echipei sale pentru faptul că s-a confesat public în privinţa infidelităţii sale după câştigarea medaliei de bronz în proba de 20 de kilometri la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, conform DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deţinătorul Cupei Mondiale a declarat, joi, pentru cotidianul Verdens Gang, că el a vorbit cu echipa sa despre acest lucru în timpul cinei desfăşurate miercuri.

Ce a declarat Sturla Holm Laegraid

“Am vrut să le spun tuturor în faţă şi să le cer scuze. Am spus că a fost o săptămână grea şi că nu m-am simţit în pielea mea“, a spus acesta.

Laegreid a câştigat, marţi, bronzul olimpic în proba de 20 de km, iar la scurt timp după aceea el a declarat, în lacrimi, televiziunii NRK: “Cu trei luni în urmă am făcut cea mai mare greşeală din viaţa mea“. Sportivul a spus că şi-a înşelat partenera, pe care o cunoscuse cu şase luni înainte: “I-am spus ei acest lucru în urmă cu o săptămână. Aceasta a fost cea mai grea săptămână din viaţa mea“.

Laegreid a descris femeia pe care a înşelat-o drept “dragostea vieţii sale” şi “cea mai frumoasă şi drăguţă persoană din lume”. Declaraţia sa a pus în umbră complet câştigarea aurului olimpic de către colegul său de echipă, Johan-Olav Botn.