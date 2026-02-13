Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sportivul care a recunoscut că și-a înșelat iubita și-a cerut din nou scuze: "I-am stricat petrecerea" - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Sportivul care a recunoscut că și-a înșelat iubita și-a cerut din nou scuze: “I-am stricat petrecerea”

Sportivul care a recunoscut că și-a înșelat iubita și-a cerut din nou scuze: “I-am stricat petrecerea”

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 11:15

Comentarii
Sportivul care a recunoscut că și-a înșelat iubita și-a cerut din nou scuze: I-am stricat petrecerea

Sturla Holm Laegreid, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid şi-a cerut scuze echipei sale pentru faptul că s-a confesat public în privinţa infidelităţii sale după câştigarea medaliei de bronz în proba de 20 de kilometri la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, conform DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deţinătorul Cupei Mondiale a declarat, joi, pentru cotidianul Verdens Gang, că el a vorbit cu echipa sa despre acest lucru în timpul cinei desfăşurate miercuri.

Ce a declarat Sturla Holm Laegraid

Am vrut să le spun tuturor în faţă şi să le cer scuze. Am spus că a fost o săptămână grea şi că nu m-am simţit în pielea mea“, a spus acesta.

Laegreid a câştigat, marţi, bronzul olimpic în proba de 20 de km, iar la scurt timp după aceea el a declarat, în lacrimi, televiziunii NRK: “Cu trei luni în urmă am făcut cea mai mare greşeală din viaţa mea“. Sportivul a spus că şi-a înşelat partenera, pe care o cunoscuse cu şase luni înainte: “I-am spus ei acest lucru în urmă cu o săptămână. Aceasta a fost cea mai grea săptămână din viaţa mea“.

Laegreid a descris femeia pe care a înşelat-o drept “dragostea vieţii sale” şi “cea mai frumoasă şi drăguţă persoană din lume”. Declaraţia sa a pus în umbră complet câştigarea aurului olimpic de către colegul său de echipă, Johan-Olav Botn.

Reclamă
Reclamă

Poţi spune că că i-am stricat petrecerea“, a spus Laegreid. “Totuşi, nu aceasta a fost intenţia mea, drept pentru care mi-am cerut scuze în mod special lui Botn“, a adăugat biatlonistul scandinav.

Antrenorul de tir al echipei Norvegiei, Siegfried Mazet a spus: “Eu cred că el înţelege în cele din urmă că nu era locul potrivit pentru acest lucru. A fost important pentru Sturla să îşi ceară scuze în faţa tuturor“.

România intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase. Prognoza meteo pentru 4 săptămâniRomânia intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase. Prognoza meteo pentru 4 săptămâni
Reclamă

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa
Observator
Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
Fanatik.ro
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
11:53
VIDEOUn jucător a învins cancerul testicular și și-a făcut debutul în uralele arenei. Scene emoționante în NBA
11:52
Gigi Becali va exploda! Delegări incredibile la meciul Craiova – FCSB
11:01
Mihai Stoica crede că cei care nu văd henţ la Băsceanu au “o problemă cu Gigi”
10:58
“Dacă nu e AI, atunci e scandal”. Căpitanul Barcelonei a răbufnit după controversa din cupă cu Atletico
10:44
România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă “tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia
10:35
Carlo Ancelotti semnează până în 2030
Vezi toate știrile
1 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 2 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”