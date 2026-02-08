Tragedie în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice: 3 schori au murit din cauza unor avalanşe - Antena Sport

Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters.

Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d’Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile feminine de schi alpin.

Salvamontul a anunţat că a recuperat cadavrul unui bărbat care se afla în afara pârtiei împreună cu alţi trei schiori la Punta Rocca, un vârf de 3.300 de metri din masivul Marmolada, cel mai înalt munte din Dolomiţi.

Bărbatul a murit îngropat în zăpadă după ce a provocat avalanşa, în ciuda faptului că cei trei însoţitori ai săi au început imediat operaţiunea de căutare cu ajutorul altor schiori, până la sosirea echipelor de salvare.

Alţi doi schiori în afara pârtiei au murit în Albosaggia, un sat din valea inferioară a Valtellina, la aproximativ 65 km est de Bormio, unde se desfăşoară toate competiţiile masculine de schi alpin.