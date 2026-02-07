Valentin Creţu, locul 13 după primele două manşe în proba individuală de sanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 - Antena Sport

Sportivul român Valentin Creţu ocupă locul al 13-lea după primele două manşe ale probei individuale masculine de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, desfăşurate sâmbătă, la Cortina Sliding Centre.

Creţu a fost al 12-lea după prima manşă, dar a făcut o manşă secundă mai slabă (13), astfel că la finalul zilei de sâmbătă ocupă locul 13, cu timpul de 1 min 47 sec 482/1000.

Aceasta este a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice pentru Creţu (36 ani), care s-a clasat pe 29 la Soci (2014), PyeongChang (2018) şi Beijing (2022), după locul 31 la Vancouver (2010).

Celălalt reprezentant al României, Eduard-Mihai Crăciun (25 ani), debutant la Jocurile Olimpice, ocupă ultimul loc, 25, cu timpul de 1 min 49 sec 593/1000.

Lider este germanul Max Langenhan, 1 min 45 sec 826/1000 – record al pistei, care a fost al şaselea la Beijing, care este campionul mondial la individual în 2024 şi 2025. Austriacul Jonas Muller (dublu campion mondial – 2019, 2023) ocupă locul secund (1:45.988), iar pe trei se găseşte italianul Dominik Fischnaller (1:46.124), medaliatul cu bronz de la JO 2022.