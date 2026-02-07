Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Valentin Creţu, locul 13 după primele două manşe în proba individuală de sanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Valentin Creţu, locul 13 după primele două manşe în proba individuală de sanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

Valentin Creţu, locul 13 după primele două manşe în proba individuală de sanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

Publicat: 7 februarie 2026, 20:57

Comentarii
Valentin Creţu, locul 13 după primele două manşe în proba individuală de sanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

Valentin Creţu, la Milano Cortina 2026 / Profimedia

Sportivul român Valentin Creţu ocupă locul al 13-lea după primele două manşe ale probei individuale masculine de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, desfăşurate sâmbătă, la Cortina Sliding Centre.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Creţu a fost al 12-lea după prima manşă, dar a făcut o manşă secundă mai slabă (13), astfel că la finalul zilei de sâmbătă ocupă locul 13, cu timpul de 1 min 47 sec 482/1000.

Valentin Creţu, locul 13 după primele două manşe în proba individuală de sanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

Aceasta este a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice pentru Creţu (36 ani), care s-a clasat pe 29 la Soci (2014), PyeongChang (2018) şi Beijing (2022), după locul 31 la Vancouver (2010).

Celălalt reprezentant al României, Eduard-Mihai Crăciun (25 ani), debutant la Jocurile Olimpice, ocupă ultimul loc, 25, cu timpul de 1 min 49 sec 593/1000.

Lider este germanul Max Langenhan, 1 min 45 sec 826/1000 – record al pistei, care a fost al şaselea la Beijing, care este campionul mondial la individual în 2024 şi 2025. Austriacul Jonas Muller (dublu campion mondial – 2019, 2023) ocupă locul secund (1:45.988), iar pe trei se găseşte italianul Dominik Fischnaller (1:46.124), medaliatul cu bronz de la JO 2022.

Reclamă
Reclamă

Ultimele două manşe vor avea loc duminică, de la ora 18:00, respectiv ora 19:34.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Observator
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv
Fanatik.ro
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv
20:47
LIVE TEXTCFR Cluj – U Cluj 3-1. Camora a înscris cu stil, după gafa uriaşă a lui Macalou
20:40
Cele două transferuri pregătite de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Asta trebuie să știe suporterii”
20:25
Arsenal – Sunderland 3-0. “Tunarii” lui Mikel Arteta leagă două victorii în Premier League pentru prima oară în 2026
20:19
VideoJurnal Antena Sport | Mădălin Pîrvulescu e gata pentru orice luptă mare
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Gianina van Groningen ajută cu tot ce poate la strângerea de bani pentru spitale
20:02
Pierdere uriașă pentru Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Am făcut eforturi inimaginabile”
Vezi toate știrile
1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 5 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 6 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”