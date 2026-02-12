Volodimir Zelenski a răbufnit după descalificarea sportivului ucrainean de la Milano Cortina: "Fac jocurile agresorilor" - Antena Sport

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat joi Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) că “face jocul Rusiei” după descalificarea la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina a sportivului Vladislav Gheraskevici, care a vrut să poarte o cască în timpul competiţiei în onoarea colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti, informează AFP.

“Mişcarea olimpică trebuie să contribuie la încetarea războaielor, nu să le facă jocul agresorilor. Din păcate, decizia Comitetului Internaţional Olimpic de a-l descalifica pe sportivul ucrainean Vladislav Heraskevici spune exact contrariul”, a scris Zelenski pe reţelele de socializare.

Volodimir Zelenski a răbufnit după descalificarea sportivului ucrainean de la Jocurile Olimpice de iarnă: “Un moment de ruşine”

Atletul în vârstă de 27 de ani, specialist în skeleton şi purtător de drapel al delegaţiei ucrainene la ceremonia de deschidere, a fost descalificat deoarece casca sa contravenea articolului 50 din Carta Olimpică, care interzice orice formă de “propagandă politică” la locurile de competiţie, în satul olimpic sau în timpul ceremoniilor de premiere.

“CIO nu numai că l-a descalificat pe sportivul ucrainean, ci şi-a descalificat propria reputaţie. Generaţiile viitoare îşi vor aminti de acest lucru ca de un moment de ruşine”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, pe reţelele de socializare.

Vladislav Gheraskevici, care dorea să poarte o cască în memoria mai multor compatrioţi ucişi în conflictul cu Rusia, a fost descalificat şi nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.