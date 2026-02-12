Volodimir Zelenski a răbufnit după descalificarea sportivului ucrainean de la Milano Cortina: "Fac jocurile agresorilor" - Antena Sport

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat joi Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) că “face jocul Rusiei” după descalificarea la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina a sportivului Vladislav Gheraskevici, care a vrut să poarte o cască în timpul competiţiei în onoarea colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti, informează AFP.
“Mişcarea olimpică trebuie să contribuie la încetarea războaielor, nu să le facă jocul agresorilor. Din păcate, decizia Comitetului Internaţional Olimpic de a-l descalifica pe sportivul ucrainean Vladislav Heraskevici spune exact contrariul”, a scris Zelenski pe reţelele de socializare.
Volodimir Zelenski a răbufnit după descalificarea sportivului ucrainean de la Jocurile Olimpice de iarnă: “Un moment de ruşine”
Atletul în vârstă de 27 de ani, specialist în skeleton şi purtător de drapel al delegaţiei ucrainene la ceremonia de deschidere, a fost descalificat deoarece casca sa contravenea articolului 50 din Carta Olimpică, care interzice orice formă de “propagandă politică” la locurile de competiţie, în satul olimpic sau în timpul ceremoniilor de premiere.
“CIO nu numai că l-a descalificat pe sportivul ucrainean, ci şi-a descalificat propria reputaţie. Generaţiile viitoare îşi vor aminti de acest lucru ca de un moment de ruşine”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, pe reţelele de socializare.
Vladislav Gheraskevici, care dorea să poarte o cască în memoria mai multor compatrioţi ucişi în conflictul cu Rusia, a fost descalificat şi nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
CIO a propus marţi ca Vladislav Gheraskevici să poarte o banderolă neagră în locul căştii respective, întrucât o asemenea cască ar “contraveni” articolului 50 din Carta olimpică, care îndeamnă la evitarea “oricăror tipuri de interferenţe, politice sau religioase, pentru ca toţi sportivii să se poată concentra pe performanţa lor”, conform purtătorului de cuvânt al CIO, Mark Adams.
CIO a decis joi să-i redea acreditarea lui Gheraskevici, după ce l-a exclus de la JO 2026, pentru utilizarea unei căşti cu imagini ale sportivilor ucişi de Rusia în războiul cu ţara sa, însă sportivul nu va avea voie să concureze.
CIO a anunţat această decizie după ce preşedinta sa, Kirsty Coventry, a solicitat Comisiei Disciplinare a organismului olimpic să reconsidere, “cu titlu excepţional”, retragerea acreditării lui Gheraskevici, menţinând în acelaşi timp excluderea sa de la probele oficiale.
“Nimeni, nimeni, cel mai puţin eu, nu este în dezacord cu mesajul. Mesajul este un mesaj puternic. Este un mesaj de comemorare. Nu este vorba despre mesaj. Este vorba pur şi simplu despre reguli şi regulamente. Trebuie să fim capabili să menţinem un mediu sigur pentru toată lumea. Şi, din păcate, asta înseamnă că mesajele nu sunt permise”, a declarat preşedinta CIO după conversaţia sa cu sportivul ucrainean.
Vladislav Gheraskevici reprezenta o şansă reală la o medalie pentru şara sa, el terminând pe locul 4 la Campionatele Mondiale de anul trecut.
- Momente incredibile la Jocurile Olimpice! Un antrenor a fost trimis acasă din cauza consumului de alcool
- Raluca Strămăturaru își ia “adio” de la Jocurile Olimpice. Anunțul făcut din Italia: “E ultima mea coborâre”
- Șoc la Jocurile Olimpice! Un ucrainean, descalificat după ce a refuzat să renunțe la o cască memorială
- Ce poveste! Concurează de doar un an împreună și au câștigat aurul la Jocurile Olimpice la dans pe gheață
- Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la JO. Imagini teribile de pe patul de spital