Jurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia Video Jurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia Publicat: 1 septembrie 2025, 21:53 A fost iar nebunie la antrenamentul României. Jucătorii lui Lucescu au fost luaţi pe sus de fani. Unii l-au căutat şi pe… Ianis Hagi. Dar Lucescu nu l-a convocat pentru că nu şi-a găsit nicio echipă! ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Reclamă cantonament mogosoaiaechipa nationala Înapoi la Homepage Antena1Prima apariție pe covorul roșu după ce a primit inelul de 3 milioane de dolari. Cum s-a pozat Georgina RodríguezObservatorComparaţie între produsele marcă proprie şi cele de la branduri cunoscute. Diferenţă şi de 30% la preţFanatik.roIanis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv Comentarii Reclamă Recomandări România - Canada e vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAYAplicaţia Antena Sport poate fi descărcată gratuit acum din AppStore şi GooglePlay Ce pronostic dai pentru România - Canada? Victorie România Egal Victorie Canada Vezi rezultatele Loading ... Citește și: Jurnal Antena Sport | Victorie cu gust amar Jurnal Antena Sport | Popovici e pe val Jurnal Antena Sport | Hagi nu a uitat de unde a plecat Jurnal Antena Sport | Piastri, pole în Olanda Jurnal Antena Sport | Aventură de neuitat Reclamă