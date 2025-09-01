Jurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 1 septembrie 2025, 21:53

A fost iar nebunie la antrenamentul României. Jucătorii lui Lucescu au fost luaţi pe sus de fani. Unii l-au căutat şi pe… Ianis Hagi. Dar Lucescu nu l-a convocat pentru că nu şi-a găsit nicio echipă!

21:46
FotoAproape 1.000 de suporteri, majoritatea copii, au fost alături de tricolori în cele două zile, la Mogoşoaia
21:32
OFICIAL | George Puşcaş a rămas fără echipă! Anunţul făcut de Bodrum
21:26
Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România!
21:25
UPDATEUltimele ore de mercato din vara lui 2025! Mutări spectaculoase pe bandă rulantă
21:24
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: “Poate e mai bine așa”
21:15
LIVE TEXTFarul – Petrolul 1-1. Constănţenii, egalaţi la 5 minute după ce au deschis scorul!
