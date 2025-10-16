S-a întâmplat după 15 ani! Veste extraordinară pentru Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Inter a început destul de bine acest sezon, atât pe plan intern, cât și în UEFA Champions League, acolo unde a înregistrat victorii pe linie. Conducerea clubului a primit o veste extraordinară, fiind vorba despre un moment așteptat deja de 15 ani.

Mai mult decât atât, vestea a venit la pachet și cu stabilirea unui nou record în ceea ce privește fotbalul din Italia. Concret, este vorba despre veniturile încasate de club în sezonul 2024/25.

Inter, venituri record în sezonul 2024/25

După mai bine de zece ani în care clubul nu a avut profit, conducerea Interului a făcut marele anunț în ceea ce privește situația financiară a echipei pe sezonul 2024/2025.

Concret, Inter a realizat în stagiunea precedentă venituri totale estimate la 567 de milioane de euro, profitul fiind de aproximativ 35 de milioane de euro. Este prima oară din anul 2010 încoace când gruparea din Serie A înregistrează profit, se arată în comunicatul oficial publicat pe site-ul clubului.

„Aceste venituri sunt cele mai mari înregistrate vreodată și un record pentru Serie A, fără tranzacționarea jucătorilor. Acest rezultat se datorează unei creșteri a veniturilor din competițiile interne și europene , precum și participării la prima ediție a Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA.