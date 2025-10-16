Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-a întâmplat după 15 ani! Veste extraordinară pentru Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | S-a întâmplat după 15 ani! Veste extraordinară pentru Interul lui Cristi Chivu

S-a întâmplat după 15 ani! Veste extraordinară pentru Interul lui Cristi Chivu

Daniel Işvanca Publicat: 16 octombrie 2025, 16:19

Comentarii
S-a întâmplat după 15 ani! Veste extraordinară pentru Interul lui Cristi Chivu

Stadion ”Giuseppe Meazza” / Getty Images

Inter a început destul de bine acest sezon, atât pe plan intern, cât și în UEFA Champions League, acolo unde a înregistrat victorii pe linie. Conducerea clubului a primit o veste extraordinară, fiind vorba despre un moment așteptat deja de 15 ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, vestea a venit la pachet și cu stabilirea unui nou record în ceea ce privește fotbalul din Italia. Concret, este vorba despre veniturile încasate de club în sezonul 2024/25.

Inter, venituri record în sezonul 2024/25

După mai bine de zece ani în care clubul nu a avut profit, conducerea Interului a făcut marele anunț în ceea ce privește situația financiară a echipei pe sezonul 2024/2025.

Concret, Inter a realizat în stagiunea precedentă venituri totale estimate la 567 de milioane de euro, profitul fiind de aproximativ 35 de milioane de euro. Este prima oară din anul 2010 încoace când gruparea din Serie A înregistrează profit, se arată în comunicatul oficial publicat pe site-ul clubului.

„Aceste venituri sunt cele mai mari înregistrate vreodată și un record pentru Serie A, fără tranzacționarea jucătorilor. Acest rezultat se datorează unei creșteri a veniturilor din competițiile interne și europene , precum și participării la prima ediție a Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA.

Reclamă
Reclamă

În același timp, s-a înregistrat o creștere organică a veniturilor comerciale din sponsorizări și activități din zilele de meci”, a scris conducerea.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Observator
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct
Fanatik.ro
Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct
17:15
LIVE VIDEORomânia – Serbia se joacă ACUM, în direct în AntenaPLAY! Duel “de foc” în optimi la Europeanul pe Echipe
17:15
Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară
17:10
Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat până acum la Rapid: “O privesc ca pe o investiţie”. Care e deficitul giuleştenilor
16:43
EXCLUSIVDaniel Pancu a dat verdictul înainte de Dinamo – Rapid: “Pare o echipă mai omogenă”. Cine crede că va decide derby-ul
16:41
VideoAntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 16 octombrie
15:53
Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” 2 “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu 3 “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată 4 Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter 5 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 6 Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”