Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară

Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară

Daniel Işvanca Publicat: 16 octombrie 2025, 17:15

Comentarii
Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară

Jucătorii celor de la FC Barcelona / Getty Images

Barcelona l-a anunțat pe Robert Lewandowski că nu îi va prelungi contractul scadent la finalul acestui sezon, iar conducerea catalanilor și-a ales deja o primă țintă pentru a-l înlocui. Avantajul acestei mutări ar fi că s-ar face gratis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre sârbul Dușan Vlahovic, atacantul în vârstă de 25 de ani care evoluează în prezent în tricoul celor de la Juventus Torino. Cota sa de piață este de 35 de milioane de euro.

Deco a luat legătura cu agentul lui Dușan Vlahovic

Conducerea campioanei Spaniei are în plan să aducă un înlocuitor pentru Robert Lewandowski, care va pleca la finalul acestui sezon, după ce îi va expira contractul.

Potrivit italienilor de la Tuttosport, Deco ar fi luat deja legătura cu agentul lui Dușan Vlahovic, fotbalist care va deveni liber de contract la finalul acestui sezon. El ar putea ajunge gratis la gruparea de pe Camp Nou.

Cotat în prezent la 35 de milioane de euro, sârbul a fost adus ca o adevărată vedetă la începutul anului 2022, când ”Bătrâna Doamnă” a achitat peste 80 de milioane de euro în schimbul acestuia.

Reclamă
Reclamă

El nu a impresionat în cele 153 de apariții strânse în tricoul italienilor, acesta fiind și motivul pentru care nu i s-ar fi propus prelungirea contractului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Observator
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct
Fanatik.ro
Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct
17:10
Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat până acum la Rapid: “O privesc ca pe o investiţie”. Care e deficitul giuleştenilor
16:55
LIVE VIDEORomânia – Serbia se joacă ACUM, în direct în AntenaPLAY! Duel “de foc” în optimi la Europeanul pe Echipe
16:43
EXCLUSIVDaniel Pancu a dat verdictul înainte de Dinamo – Rapid: “Pare o echipă mai omogenă”. Cine crede că va decide derby-ul
16:41
VideoAntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 16 octombrie
16:19
S-a întâmplat după 15 ani! Veste extraordinară pentru Interul lui Cristi Chivu
15:53
Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” 2 “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu 3 “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată 4 Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter 5 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 6 Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”