Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară - Antena Sport

Barcelona l-a anunțat pe Robert Lewandowski că nu îi va prelungi contractul scadent la finalul acestui sezon, iar conducerea catalanilor și-a ales deja o primă țintă pentru a-l înlocui. Avantajul acestei mutări ar fi că s-ar face gratis.

Este vorba despre sârbul Dușan Vlahovic, atacantul în vârstă de 25 de ani care evoluează în prezent în tricoul celor de la Juventus Torino. Cota sa de piață este de 35 de milioane de euro.

Deco a luat legătura cu agentul lui Dușan Vlahovic

Conducerea campioanei Spaniei are în plan să aducă un înlocuitor pentru Robert Lewandowski, care va pleca la finalul acestui sezon, după ce îi va expira contractul.

Potrivit italienilor de la Tuttosport, Deco ar fi luat deja legătura cu agentul lui Dușan Vlahovic, fotbalist care va deveni liber de contract la finalul acestui sezon. El ar putea ajunge gratis la gruparea de pe Camp Nou.

Cotat în prezent la 35 de milioane de euro, sârbul a fost adus ca o adevărată vedetă la începutul anului 2022, când ”Bătrâna Doamnă” a achitat peste 80 de milioane de euro în schimbul acestuia.