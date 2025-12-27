Detroit Pistons, înfrângere cu Utah Jazz. Eșec pentru liderul Conferinței de Est - Antena Sport

Închide meniul
Detroit Pistons, înfrângere cu Utah Jazz. Eșec pentru liderul Conferinței de Est
Detroit Pistons, înfrângere cu Utah Jazz. Eșec pentru liderul Conferinței de Est

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 10:58

Duel în Detroit Pistons - Utah Jazz/ Profimedia

Detroit Pistons, liderul Conferinţei Est din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a fost învinsă, vineri seara, în deplasare, cu 131-129 de Utah Jazz, înregistrând al şaptelea eşec în acest sezon. 

Şi vicecampioana Indiana Pacers a cedat, chiar în faţa propriilor suporteri, pierzând cu 122-140 meciul cu Boston Celtics. 

Detroit Pistons, înfrângere cu Utah Jazz 

În clasamentul Conferinţei Est conduce Detroit Pistons, urmată de New York Knicks şi Boston Celtics, în timp ce în Conferinţa Vest lider este Oklahoma City Thunder, urmată de San Antonio Spurs şi Denver Nuggets. 

Rezultate înregistrate vineri seara: 

  • Utah Jazz – Detroit Pistons 131 – 129 
  • Portland Trailblazers – Los Angeles Clippers 103 – 119 
  • Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks 125 – 104 
  • New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 108 – 115 
  • Atlanta Hawks – Miami Heat 111 – 126 
  • Orlando Magic – Charlotte Hornets 105 – 120 
  • Washington Wizards – Toronto Raptors 138 – 117 
  • Indiana Pacers – Boston Celtics 122 – 140 
  • Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 109 – 102 
