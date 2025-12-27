Detroit Pistons, înfrângere cu Utah Jazz. Eșec pentru liderul Conferinței de Est - Antena Sport

Detroit Pistons, liderul Conferinţei Est din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a fost învinsă, vineri seara, în deplasare, cu 131-129 de Utah Jazz, înregistrând al şaptelea eşec în acest sezon.

Şi vicecampioana Indiana Pacers a cedat, chiar în faţa propriilor suporteri, pierzând cu 122-140 meciul cu Boston Celtics.

Detroit Pistons, înfrângere cu Utah Jazz

În clasamentul Conferinţei Est conduce Detroit Pistons, urmată de New York Knicks şi Boston Celtics, în timp ce în Conferinţa Vest lider este Oklahoma City Thunder, urmată de San Antonio Spurs şi Denver Nuggets.

Rezultate înregistrate vineri seara: