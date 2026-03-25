Donovan Mitchell, 42 de puncte pentru Cleveland Cavaliers! Orlando Magic a ajuns la 6 înfrângeri

Donovan Mitchell a înscris 42 de puncte pentru Cavaliers, contribuind decisiv la victoria obţinută în faţa lui Orlando Magic, cu 136-131, marţi pe propriul teren, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.
Mitchell şi-a trecut în cont al şaselea meci cu 40 de puncte sau peste în acest sezon pentru Cavaliers, în timp ce Orlando Magic a suferit a şasea înfrângere consecutivă şi rămâne pe locul 8 în Conferinţa de Est.
Donovan Mitchell, 42 de puncte pentru Cleveland Cavaliers
Într-un alt meci New York Knicks a bifat a şaptea victorie pe teren propriu, impunându-se cu 121-116 în faţa lui New Orleans Pelicans.
Knicks rămân pe 3 în Conferinţa de Est (48 victorii-25 eşecuri), la doar o victorie de locul doi ocupat de Boston Celtics (47-24).
Rezultate consemnate marţi în NBA:
- Phoenix Suns – Denver Nuggets 123-125
- Charlotte Hornets – Sacramento Kings 134-90
Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 52 victorii şi 19 înfrângeri, în timp ce în Vest pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 57 victorii şi 15 eşecuri în acest sezon.
- Accidentare horror în NBA. Un jucător a fost scos pe targă după ce genunchiul său a cedat
- Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 112-128. Nikola Jokic şi-a trecut în cont al 28-lea triple double
- Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 102-92. Prima victorie obţinută de Wolves în TD Garden după mai bine de 20 de ani
- Record uriaş stabilit de LeBron James în NBA
- Luka Doncic, magistral! A ajuns la 100 de puncte în 24 de ore după Los Angeles Lakers – Miami Heat: “Eram obosit”