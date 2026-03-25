Donovan Mitchell, 42 de puncte pentru Cleveland Cavaliers! Orlando Magic a ajuns la 6 înfrângeri

Donovan Mitchell a înscris 42 de puncte pentru Cavaliers, contribuind decisiv la victoria obţinută în faţa lui Orlando Magic, cu 136-131, marţi pe propriul teren, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

Mitchell şi-a trecut în cont al şaselea meci cu 40 de puncte sau peste în acest sezon pentru Cavaliers, în timp ce Orlando Magic a suferit a şasea înfrângere consecutivă şi rămâne pe locul 8 în Conferinţa de Est.

Într-un alt meci New York Knicks a bifat a şaptea victorie pe teren propriu, impunându-se cu 121-116 în faţa lui New Orleans Pelicans.

Knicks rămân pe 3 în Conferinţa de Est (48 victorii-25 eşecuri), la doar o victorie de locul doi ocupat de Boston Celtics (47-24).

