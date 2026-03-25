Donovan Mitchell, 42 de puncte pentru Cleveland Cavaliers! Orlando Magic a ajuns la 6 înfrângeri

Publicat: 25 martie 2026, 11:25

Donovan Mitchell, în timpul unui meci / Profimedia

Donovan Mitchell a înscris 42 de puncte pentru Cavaliers, contribuind decisiv la victoria obţinută în faţa lui Orlando Magic, cu 136-131, marţi pe propriul teren, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

Mitchell şi-a trecut în cont al şaselea meci cu 40 de puncte sau peste în acest sezon pentru Cavaliers, în timp ce Orlando Magic a suferit a şasea înfrângere consecutivă şi rămâne pe locul 8 în Conferinţa de Est.

Într-un alt meci New York Knicks a bifat a şaptea victorie pe teren propriu, impunându-se cu 121-116 în faţa lui New Orleans Pelicans.

Knicks rămân pe 3 în Conferinţa de Est (48 victorii-25 eşecuri), la doar o victorie de locul doi ocupat de Boston Celtics (47-24).

Rezultate consemnate marţi în NBA:

  • Phoenix Suns – Denver Nuggets 123-125
  • Charlotte Hornets – Sacramento Kings 134-90

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 52 victorii şi 19 înfrângeri, în timp ce în Vest pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 57 victorii şi 15 eşecuri în acest sezon.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY la finalul săptămânii. Duminică spre luni, de la ora 02:30, va avea loc meciul New York Knicks – Oklahoma City Thunder. Tot duminică spre luni, de la ora 05:00, va avea loc meciul dintre Golden State Warriors şi Denver Nuggets.

