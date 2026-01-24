Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: "Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară" - Antena Sport

Home | NBA | Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară”

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară”

Publicat: 24 ianuarie 2026, 22:37

Comentarii
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară

Target Center, arena lui Minnesota Timberwolves / Getty Images

Meciul dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves, care ar fi trebuit să se joace în această noapte, LIVE în AntenaPLAY, a fost reprogramat de NBA. Partida de la Target Center va avea loc în noaptea de duminică spre luni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia a fost luată de NBA cu doar câteva ore înaintea startului partidei din cauza evenimentelor care au loc în Minneapolis. O persoană a fost împuşcată de agenţii federali, iar protestatarii s-au strâns la locul incidentului.

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat

“NBA anunţă că meciul programat astăzi dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves de la Target Center a fost reprogramat. Decizia a fost luată pentru a prioritiza siguranţa comunităţii din Minneapolis. Meciul a fost reprogramat pentru mâine (n.r. noaptea de duminică spre luni)”, a anunţat NBA.

Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat, relatează Reuters. Potrivit unui document medical obţinut de Associated Press, persoana respectivă, un bărbat, a murit, potrivit news.ro.

Reclamă
Reclamă

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) a declarat că agenţii de poliţie „desfăşurau o operaţiune ţintită” în această dimineaţă în Minneapolis „împotriva unui străin ilegal căutat pentru agresiune violentă”. În timp ce desfăşurau operaţiunea, a spus purtătorul de cuvânt, cineva s-a apropiat de agenţi cu un pistol semiautomat de 9 mm.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Observator
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
Fanatik.ro
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
23:36
“Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca”
23:29
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
23:21
“Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!
22:56
Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV – NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara
22:53
Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie”
22:36
Coelho, după 2-0 cu Botoşani: “Scorul este unul corect!” Ce i-a spus centralului de i-a dat “galben”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 4 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 5 Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei 6 Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul