Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: "Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară" - Antena Sport

Meciul dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves, care ar fi trebuit să se joace în această noapte, LIVE în AntenaPLAY, a fost reprogramat de NBA. Partida de la Target Center va avea loc în noaptea de duminică spre luni.
Decizia a fost luată de NBA cu doar câteva ore înaintea startului partidei din cauza evenimentelor care au loc în Minneapolis. O persoană a fost împuşcată de agenţii federali, iar protestatarii s-au strâns la locul incidentului.
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat
“NBA anunţă că meciul programat astăzi dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves de la Target Center a fost reprogramat. Decizia a fost luată pentru a prioritiza siguranţa comunităţii din Minneapolis. Meciul a fost reprogramat pentru mâine (n.r. noaptea de duminică spre luni)”, a anunţat NBA.
The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/zETGHzpYX5
— NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2026
Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat, relatează Reuters. Potrivit unui document medical obţinut de Associated Press, persoana respectivă, un bărbat, a murit, potrivit news.ro.
Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) a declarat că agenţii de poliţie „desfăşurau o operaţiune ţintită” în această dimineaţă în Minneapolis „împotriva unui străin ilegal căutat pentru agresiune violentă”. În timp ce desfăşurau operaţiunea, a spus purtătorul de cuvânt, cineva s-a apropiat de agenţi cu un pistol semiautomat de 9 mm.
