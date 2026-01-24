Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: "Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară" - Antena Sport

Meciul dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves, care ar fi trebuit să se joace în această noapte, LIVE în AntenaPLAY, a fost reprogramat de NBA. Partida de la Target Center va avea loc în noaptea de duminică spre luni.

Decizia a fost luată de NBA cu doar câteva ore înaintea startului partidei din cauza evenimentelor care au loc în Minneapolis. O persoană a fost împuşcată de agenţii federali, iar protestatarii s-au strâns la locul incidentului.

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat

“NBA anunţă că meciul programat astăzi dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves de la Target Center a fost reprogramat. Decizia a fost luată pentru a prioritiza siguranţa comunităţii din Minneapolis. Meciul a fost reprogramat pentru mâine (n.r. noaptea de duminică spre luni)”, a anunţat NBA.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/zETGHzpYX5

— NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2026

Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat, relatează Reuters. Potrivit unui document medical obţinut de Associated Press, persoana respectivă, un bărbat, a murit, potrivit news.ro.