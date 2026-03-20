Superstarul LeBron James a egalat, joi, recordul lui Robert Parish de 1.611 meciuri jucate în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), în meciul câştigat în deplasare de Los Angeles Lakers, cu 134-126, în faţa lui Miami Heat, informează EFE.
LeBron, în vârstă de 41 de ani, a atins această bornă chiar în sala echipei cu care a câştigat primul şi al doilea dintre cele patru inele de campion al NBA.
Încă un record uriaş pentru marele LeBron James: meciul 1.611 în NBA
LeBron James, care a mai jucat şi pentru Cleveland Cavaliers, poate deţine singur acest record pe 21 martie, când Lakers va juca în deplasare la Orlando Magic.
Vedeta NBA mai deţine, de asemenea, recordul all-time de puncte înscrise în NBA, depăşind performanţa lui Kareem Abdul-Jabbar de 38.387 de puncte.
