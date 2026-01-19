Kevin Durant a urcat pe 6 în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA. Următorul în top: Michael Jordan - Antena Sport

Kevin Durant a urcat pe locul al şaselea în ierarhia all-time a marcatorilor din NBA, depăşindu-l pe germanul Dirk Nowitzki.
Extrema celor de la Houston Rockets a atins această bornă cu o aruncare liberă transformată în meciul câştigat cu 119-110 în faţa celor de la New Orleans Pelicans.
Durant a mai urcat în loc în ierarhia marcatorilor din NBA
Durant, care a reuşit 18 puncte pentru texani, a înscris coşul istoric cu 15 secunde înainte de final, ajungând la 31.562 puncte, în timp ce Nowitzki are 31.560.
Pe locul al cincilea se află Michael Jordan, cu 32,292 puncte, în timp ce LeBron James este liderul ierarhiei, cu peste 42.700 de puncte.
Rezultatele înregistrate duminică în NBA:
- LA Lakers – Toronto Raptors 110-93
- Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 110-117
- Denver Nuggets – Charlotte Hornets 87-110
- Chicago Bulls – Brooklyn Nets 124-102
- Houston Rockets – New Orleans Pelicans 119-110
- Memphis Grizzlies – Orlando Magic 126-109
NBA, exclusiv în România pe AntenaPLAY
NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă săptămână aceasta cu trei partide:
- 19 Ianuarie, ora 21:30, Oklahoma City Thunder @ Cleveland Cavaliers
- 24 Ianuarie, ora 22:00, New York Knicks @ Philadelphia 76ers
- 25 Ianuarie, ora 0:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves
Sursa: Agerpres.ro
