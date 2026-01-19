Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kevin Durant a urcat pe 6 în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA. Următorul în top: Michael Jordan - Antena Sport

Home | NBA | Kevin Durant a urcat pe 6 în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA. Următorul în top: Michael Jordan
Video

Kevin Durant a urcat pe 6 în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA. Următorul în top: Michael Jordan

Andrei Nicolae Publicat: 19 ianuarie 2026, 13:21

Comentarii

Kevin Durant, în timpul unui meci / Getty Images

Kevin Durant a urcat pe locul al şaselea în ierarhia all-time a marcatorilor din NBA, depăşindu-l pe germanul Dirk Nowitzki.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Extrema celor de la Houston Rockets a atins această bornă cu o aruncare liberă transformată în meciul câştigat cu 119-110 în faţa celor de la New Orleans Pelicans.

Durant a mai urcat în loc în ierarhia marcatorilor din NBA

Durant, care a reuşit 18 puncte pentru texani, a înscris coşul istoric cu 15 secunde înainte de final, ajungând la 31.562 puncte, în timp ce Nowitzki are 31.560.

Pe locul al cincilea se află Michael Jordan, cu 32,292 puncte, în timp ce LeBron James este liderul ierarhiei, cu peste 42.700 de puncte.

Rezultatele înregistrate duminică în NBA:

Reclamă
Reclamă
  • LA Lakers – Toronto Raptors 110-93
  • Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 110-117
  • Denver Nuggets – Charlotte Hornets 87-110
  • Chicago Bulls – Brooklyn Nets 124-102
  • Houston Rockets – New Orleans Pelicans 119-110
  • Memphis Grizzlies – Orlando Magic 126-109

NBA, exclusiv în România pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă săptămână aceasta cu trei partide:

  • 19 Ianuarie, ora 21:30, Oklahoma City Thunder @ Cleveland Cavaliers
  • 24 Ianuarie, ora 22:00, New York Knicks @ Philadelphia 76ers
  • 25 Ianuarie, ora 0:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves

Sursa: Agerpres.ro

Un român a supravieţuit accidentului feroviar din Spania. Era în apel video cu familiaUn român a supravieţuit accidentului feroviar din Spania. Era în apel video cu familia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reguli noi pentru vânzarea unei maşini. Cine plăteşte impozitul aferent: vânzătorul sau cumpărătorul?
Observator
Reguli noi pentru vânzarea unei maşini. Cine plăteşte impozitul aferent: vânzătorul sau cumpărătorul?
Cătălin Cîrjan, propunere bombă de transfer la FCSB: „Se face jucător de 10 milioane! Va fi titularul naționalei!”
Fanatik.ro
Cătălin Cîrjan, propunere bombă de transfer la FCSB: „Se face jucător de 10 milioane! Va fi titularul naționalei!”
13:50
Dinamo nu vrea să se oprească din transferat. Anunțul lui Andrei Nicolescu după victoria cu “U” Cluj
13:05
Olimpiu Moruțan, tratat ca o vedetă de Rapid. Decizia de ultimă oră luată de Dan Șucu
12:55
Zi uriaşă pentru Dinamo: au început oficial lucrările la noul stadion. Când vor putea câinii roşii să joace pe noua arenă
12:36
Petrolul – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii vor să revină pe primul loc
12:05
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA
11:56
Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open! Navarro şi Kenin sunt OUT
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”