Kevin Durant a urcat pe 6 în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA. Următorul în top: Michael Jordan - Antena Sport

Kevin Durant a urcat pe locul al şaselea în ierarhia all-time a marcatorilor din NBA, depăşindu-l pe germanul Dirk Nowitzki.

Extrema celor de la Houston Rockets a atins această bornă cu o aruncare liberă transformată în meciul câştigat cu 119-110 în faţa celor de la New Orleans Pelicans.

Durant a mai urcat în loc în ierarhia marcatorilor din NBA

Durant, care a reuşit 18 puncte pentru texani, a înscris coşul istoric cu 15 secunde înainte de final, ajungând la 31.562 puncte, în timp ce Nowitzki are 31.560.

Pe locul al cincilea se află Michael Jordan, cu 32,292 puncte, în timp ce LeBron James este liderul ierarhiei, cu peste 42.700 de puncte.

Rezultatele înregistrate duminică în NBA: