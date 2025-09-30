LeBron James începe sezonul 23 din NBA: "Nu ştiu când va fi finalul" - Antena Sport

Închide meniul
LeBron James începe sezonul 23 din NBA: "Nu ştiu când va fi finalul"

Home | NBA | LeBron James începe sezonul 23 din NBA: “Nu ştiu când va fi finalul”

LeBron James începe sezonul 23 din NBA: “Nu ştiu când va fi finalul”

Publicat: 30 septembrie 2025, 8:24

LeBron James începe sezonul 23 din NBA: Nu ştiu când va fi finalul

LeBron James, în timpul unui clip de prezentare - Profimedia Images

La aproape 41 de ani – îi va împlini la 30 decembrie – LeBron James încă nu ştie dacă cel de-al 23-lea sezon în NBA, ce va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY, va fi şi ultimul pentru el.

Întrebat despre viitor, în cadrul Media Day al Los Angeles Lakers, numărul 23 al francizei a preferat să rămână evaziv, răspunzând: „Nu ştiu când va fi finalul, dar va fi mai devreme sau mai târziu”. Înainte de a lansa un „Poate”, la întrebarea despre un posibil Media Day pentru deschiderea sezonului următor, în 2026.

LeBron James, pregătit pentru sezonul 23 de NBA

„Ceea ce mă motivează este că dragostea pentru acest sport este încă foarte puternică. Dragostea pentru procesul în sine este şi mai puternică. Asta mă motivează să continui să joc. Este chiar atât de simplu: să mă antrenez şi să-mi lucrez corpul, să încerc să-l aduc cât mai aproape de 100% în fiecare an, este ceva frumos pentru mine.

Va fi decizia mea, a soţiei şi a copiilor mei. Până atunci, sunt entuziasmat de ziua de azi, sunt entuziasmat de oportunitatea de a practica sportul pe care îl iubesc pentru încă un sezon. Să continui să mă provoc, să văd până unde pot ajunge: să joc la nivel înalt, să mă recuperez la nivel înalt, să dorm mai bine, să mă pregătesc mental, să încerc să rămân în formă pe tot parcursul unui sezon lung.”, a precizat el.

LeBron James, care a pozat alături de fiul său Bronny, numărul 9 al echipei Los Angeles Lakers din 2024, a explicat, de asemenea, că nu este sigur că va mai juca când al doilea său fiu, Bryce – în prezent student la Arizona Wildcats -, va ajunge în NBA. „Nu îl aştept pe Bryce. Nu ştiu care este calendarul lui, el are al lui şi eu îl am pe al meu, dar nu ştiu dacă vor putea coincide”.

„Va fi decizia mea, a soţiei şi a copiilor mei. Până atunci, sunt entuziasmat de ziua de azi, sunt entuziasmat de oportunitatea de a practica sportul pe care îl iubesc pentru încă un sezon. Indiferent de parcurs, după toţi aceşti ani, sunt în continuare foarte implicat”, a adăugat LeBron James.

