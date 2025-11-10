Houston Rockets - Milwaukee Bucks 122-115. Kevin Durant a câştigat duelul cu Giannis Antetokoumpo - Antena Sport

Houston Rockets a câştigat meciul de pe terenul celor de la Milwaukee Bucks, scor 122-115, după ce a recuperat o diferenţă de 14 puncte. Cel mai bun jucător de la Houston a fost Kevin Durant, cel care a câştigat duelul cu Giannis Antetokoumpo, LIVE în AntenaPLAY.
În urma acestui meci, Houston Rockets a ajuns pe locul 5 în Conferinţa de Vest, în timp ce Milwaukee Bucks se află pe locul 7, în Conferinţa de Est.
Houston Rockets – Milwaukee Bucks 122-115
Houston a câştigat la Fiserv Forum după o revenire de la 14 puncte condusă de Kevin Durant, 31 puncte, al treilea meci cu cel puţin 30 în actualul sezon, şi Alperen Sengun, 23 puncte şi 11 recuperări.
Cel mai bun marcator al ligii, Giannis Antetokoumpo a avut 37 puncte, dar nu a fost suficient pentru Bucks, ratările de pe finalul meciului la linia de libere contând enorm.
Bucks au pierdut net şi bătălia la recuperare cu Rockets, 27-50, oaspeţii strângând 20 recuperări in atac si aducand astfel puncte suplimentare pentru echipa care are cele mai multe marcate din astfel de situații în întreaga ligă.
Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 00:00, va avea loc meciul dintre Memphis Grizzlies şi Cleveland Cavaliers, urmând ca de la ora 03:00 să se dispute partida Denver Nuggets – Minnesota Tmberwolves.
