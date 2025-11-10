Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Houston Rockets - Milwaukee Bucks 122-115. Kevin Durant a câştigat duelul cu Giannis Antetokoumpo - Antena Sport

Home | NBA | Houston Rockets – Milwaukee Bucks 122-115. Kevin Durant a câştigat duelul cu Giannis Antetokoumpo
VIDEO

Houston Rockets – Milwaukee Bucks 122-115. Kevin Durant a câştigat duelul cu Giannis Antetokoumpo

Publicat: 10 noiembrie 2025, 10:11

Comentarii
Houston Rockets – Milwaukee Bucks 122-115. Kevin Durant a câştigat duelul cu Giannis Antetokoumpo

Houston Rockets a câştigat meciul de pe terenul celor de la Milwaukee Bucks, scor 122-115, după ce a recuperat o diferenţă de 14 puncte. Cel mai bun jucător de la Houston a fost Kevin Durant, cel care a câştigat duelul cu Giannis Antetokoumpo, LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma acestui meci, Houston Rockets a ajuns pe locul 5 în Conferinţa de Vest, în timp ce Milwaukee Bucks se află pe locul 7, în Conferinţa de Est.

Houston Rockets – Milwaukee Bucks 122-115

Houston a câştigat la Fiserv Forum după o revenire de la 14 puncte condusă de Kevin Durant, 31 puncte, al treilea meci cu cel puţin 30 în actualul sezon, şi Alperen Sengun, 23 puncte şi 11 recuperări.

Cel mai bun marcator al ligii, Giannis Antetokoumpo a avut 37 puncte, dar nu a fost suficient pentru Bucks, ratările de pe finalul meciului la linia de libere contând enorm.

Bucks au pierdut net şi bătălia la recuperare cu Rockets, 27-50, oaspeţii strângând 20 recuperări in atac si aducand astfel puncte suplimentare pentru echipa care are cele mai multe marcate din astfel de situații în întreaga ligă.

Reclamă
Reclamă

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 00:00, va avea loc meciul dintre Memphis Grizzlies şi Cleveland Cavaliers, urmând ca de la ora 03:00 să se dispute partida Denver Nuggets – Minnesota Tmberwolves.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Observator
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
Fanatik.ro
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
11:40
“Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică”
11:37
“Nu prea e normal”. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt
11:07
Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor
11:02
VideoIlie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1!
10:51
Ionuţ Radu a primit 3 goluri de la Lewadonwski, dar a impresionat! Nota portarului român după Celta – Barcelona 2-4
10:31
Ce decizie a luat Mihai Rotaru după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să-şi dea demisia de la Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 3 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 4 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 5 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 6 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România