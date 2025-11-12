Oklahoma City Thunder a defilat cu Golden State Warriors. Shai Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator - Antena Sport

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul unui meci al lui Oklahoma City Thunder / Profimedia

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, şi-a continuat parcursul perfect pe propriul teren în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

Echipa lui Mike Daigneault s-a impus marţi în sala Paycom Center, cu 126-102, în faţa lui Golden State Warriors, informează AFP.

Oklahoma City Thunder, victorie convingătoare la revenirea lui Steph Curry

Starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul (cel mai bun jucător) al sezonului regular trecut, a fost din nou decisiv pentru Thunder, cu 28 de puncte şi 11 pase decisive. Pivotul Chet Holmgren a adăugat 23 de puncte şi 11 recuperări pentru echipa lui Mark Daigneault.

Cu această a treia victorie consecutivă, Oklahoma City Thunder rămâne lider autoritar în Conferinţa de Vest, cu cel mai bun bilanţ din NBA, 11 victorii şi o înfrângere, potrivit agerpres.ro.