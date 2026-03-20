Luka Doncic, magistral! A ajuns la 100 de puncte în 24 de ore după Los Angeles Lakers – Miami Heat: “Eram obosit”

A fost o seară magică pentru Los Angeles Lakers, în meiciul de pe terenul lui Miami Heat, pe care a învins-o cu 134-126. Formaţia din California a avut motive de bucurie după ce LeBron James a egalat recordul lui Robert Parish de 1611 meciuri, în timp ce Luka Doncic a făcut un nou meci uriaş.

Slovenul a contribuit din plin la a opta victorie la rând a lui Lakers, după altă prestaţie excelentă. Dacă la Miami a marcat 60 de puncte, în meciul cu Houston Rockets, care a avut loc cu o zi înainte, a înscris 40 de puncte, ajungând la 100 de puncte în 24 de ore.

Luka Doncic, 60 de puncte în Los Angeles Lakers – Miami Heat

Acesta este al doilea cel mai bun meci din cariera lui Doncic în NBA, după ce a mai reuşit să înscrie 73 de puncte în partida cu Atlanta Hawks, în 2024. Este a doua oară când încheie un meci cu 60 de puncte, după cel cu New York Knicks, din 2022. De altfel, slovenul este jucătorul care a înscris cele mai multe puncte într-un meci împotriva celor de la Miami Heat, doborând recordul lui James Harden, din 2019.

La finalul meciului de la Miami, Luka Doncic a surprins. Slovenul a declarat că a fost obosit, după ce Lakers a jucat cu 24 de ore mai devreme şi împotriva celor de la Rockets:

“Eram obosit, dar asta arată despre ce este vorba în această echipă. Ne-am chinuit în prima parte, dar am revenit. Asta spune mult despre noi ca echipă”, a declarat Doncic, citat de marca.com.