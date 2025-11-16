Memphis - Cleveland 100 - 108 şi Denver Nuggets - Minnesota 123 - 112. Spectacol total în NBA - Antena Sport

Meciurile Memphis – Cleveland 100 – 108 şi Denver Nuggets – Minnesota 123 – 112 au fost în direct în AntenaPLAY în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Cleveland a câştigat un meci în care, după ce a condus cu 11-10 în primul sfert, a revenit în avantaj abia la jumătatea sfertului patru.

Memphis – Cleveland 100 – 108

Donovan Mitchell a fost cel mai bun marcator, cu 30 de puncte, dintre care 14 în sfertul decisiv. El a fost secondat de Evan Mobley, care a avut 22 puncte şi 13 recuperări.

La Memphis, superstarul Ja Morand s-a accidentat la gambă după şase minute din primul sfert şi nu a mai jucat, cel mai bun realizator fiind Jaren Jackson Jr., cu 26 de puncte. A fost şi primul meci al “uriaşului” Zach Edey, acesta revenind după o intervenţie chirurgicală la gleznă, în luna iunie. De două ori cel mai bun jucator la nivel universitar în 2023 şi 2024, când evolua la Perdue, Edey a încheiat partida cu 13 puncte şi 7 recuperări.

Pentru Grizzlies aceasta este a patra înfrângere la rând şi întrebarea este cât de serioasă e accidentarea lui Morant, care pare că nu mai vrea să joace pentru antrenorul finlandez Tuomas Iisalo.