Lovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând - Antena Sport

Denver Nuggets a suferit o înfrângere categorică, 123-147, în faţa lui Miami Heat, într-un meci disputat în NBA în noaptea dinspre luni spre marți.

Pe lângă eșecul propriu-zis, campioana din 2023 și-a pierdut cel mai bun jucător, pe pivotul Nikola Jokic, care a ieșit accidentat într-un punct al jocului în care avea cifre bune.

Nuggets, învinși fără Jokic pe parchet

Triplul MVP a căzut la podea în ultimele secunde ale sfertului doi, după ce a fost călcat pe picior de unul din coechipierii săi. În urma acestui contact, genunchiul său stâng s-a torsoniat spre interior.

Nikola Jokic went down with an apparent leg injury vs. the Heat. pic.twitter.com/4kPf9HAOt8

— SportsCenter (@SportsCenter) December 30, 2025

Baschetbalistul sârb, în vârstă de 30 de ani, nu a mai revenit pe parchet după ce a părăsit terenul şchiopătând sever. Jokic urmează să fie supus unui RMN în cursul zilei de marţi pentru a stabili gravitatea leziunii.