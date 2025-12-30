Lovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând - Antena Sport

Denver Nuggets a suferit o înfrângere categorică, 123-147, în faţa lui Miami Heat, într-un meci disputat în NBA în noaptea dinspre luni spre marți.
Pe lângă eșecul propriu-zis, campioana din 2023 și-a pierdut cel mai bun jucător, pe pivotul Nikola Jokic, care a ieșit accidentat într-un punct al jocului în care avea cifre bune.
Nuggets, învinși fără Jokic pe parchet
Triplul MVP a căzut la podea în ultimele secunde ale sfertului doi, după ce a fost călcat pe picior de unul din coechipierii săi. În urma acestui contact, genunchiul său stâng s-a torsoniat spre interior.
Nikola Jokic went down with an apparent leg injury vs. the Heat. pic.twitter.com/4kPf9HAOt8
— SportsCenter (@SportsCenter) December 30, 2025
Baschetbalistul sârb, în vârstă de 30 de ani, nu a mai revenit pe parchet după ce a părăsit terenul şchiopătând sever. Jokic urmează să fie supus unui RMN în cursul zilei de marţi pentru a stabili gravitatea leziunii.
Până la accidentare, Jokic înscrisese 21 de puncte şi oferise 8 pase decisive, iar fără aportul său Nuggets a cedat în faţa lui Miami Heat.
Rezultate consemnate noaptea trecută în NBA:
- Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 125-122
- Brooklyn Nets – Golden State Warriors 107-120
- Toronto Raptors – Orlando Magic 107-106
- Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 101-136
- Houston Rockets – Indiana Pacers 126-119
- New Orleans Pelicans – New York Knicks 125-130
- Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 140-129
- San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers 101-113
- Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 113-123
- Washington Wizards – Phoenix Suns 101-115
Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 24 victorii şi 8 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder, cu 28 victorii şi 5 înfrângeri în acest sezon.
Sursa: Agerpres.ro
