Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând - Antena Sport

Home | NBA | Lovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând
VIDEO

Lovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând

Andrei Nicolae Publicat: 30 decembrie 2025, 11:05

Comentarii
Lovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând

Nikola Jokic, pe parchet după accidentarea suferită / Profimedia

Denver Nuggets a suferit o înfrângere categorică, 123-147, în faţa lui Miami Heat, într-un meci disputat în NBA în noaptea dinspre luni spre marți.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe lângă eșecul propriu-zis, campioana din 2023 și-a pierdut cel mai bun jucător, pe pivotul Nikola Jokic, care a ieșit accidentat într-un punct al jocului în care avea cifre bune.

Nuggets, învinși fără Jokic pe parchet

Triplul MVP a căzut la podea în ultimele secunde ale sfertului doi, după ce a fost călcat pe picior de unul din coechipierii săi. În urma acestui contact, genunchiul său stâng s-a torsoniat spre interior.

Baschetbalistul sârb, în vârstă de 30 de ani, nu a mai revenit pe parchet după ce a părăsit terenul şchiopătând sever. Jokic urmează să fie supus unui RMN în cursul zilei de marţi pentru a stabili gravitatea leziunii.

Reclamă
Reclamă

Până la accidentare, Jokic înscrisese 21 de puncte şi oferise 8 pase decisive, iar fără aportul său Nuggets a cedat în faţa lui Miami Heat.

Rezultate consemnate noaptea trecută în NBA:

  • Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 125-122
  • Brooklyn Nets – Golden State Warriors 107-120
  • Toronto Raptors – Orlando Magic 107-106
  • Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 101-136
  • Houston Rockets – Indiana Pacers 126-119
  • New Orleans Pelicans – New York Knicks 125-130
  • Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 140-129
  • San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers 101-113
  • Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 113-123
  • Washington Wizards – Phoenix Suns 101-115

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 24 victorii şi 8 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder, cu 28 victorii şi 5 înfrângeri în acest sezon.

Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolariPeste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
Reclamă

NBA, cea mai tare ligă de baschet de pe planetă, se vede în România exclusiv pe AntenaPLAY.

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Observator
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
11:59
Un fotbalist cu patru meciuri la FCSB s-a întors în Liga 1. Întăriri pentru Dorinel Munteanu
11:56
Cifrele contractului pe care îl va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Dan Șucu scoate bani „grei” din buzunar
11:34
Rapid poate da un “tun” financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii
11:32
Răzvan Sava va semna! Veste excelentă pentru portarul român
10:50
Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan
10:24
EXCLUSIVDaniel Pancu, verdict surprinzător înainte de barajul României pentru Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”