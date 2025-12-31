Aniversarea lui LeBron James, stricată. LA Lakers, învinsă de ziua de 41 de ani a "Regelui" - Antena Sport

Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est din NBA, a revenit cu o victorie după două înfrângeri consecutive, impunându-se cu 128-106 în faţa celor de la Los Angeles Lakers marţi seara, chiar în ziua în care legendarul LeBron James a împlinit 41 de ani.
După ce a pierdut cu Utah Jazz (129-131) şi Los Angeles Clippers (99-112), Detroit Pistons s-a impus în faţa celor de la Lakers graţie vedetei sale Cade Cunningham, care a reuşit 27 de puncte şi 11 pase decisive.
LeBron James, învins de ziua sa
Pistons au făcut diferenţa în ultimul sfert (32-18), în ciuda celor 30 de puncte înscrise de Luka Doncic şi a celor 17 ale superstarului LeBron James. De ziua sa, cel mai bun marcator din istoria NBA a devenit al 12-lea jucător care participă la un meci din NBA la cel puțin 41 de ani şi doar al şaselea din acest secol.
Celelalte rezultate consemnate marţi în NBA:
- Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 131-90
- Utah Jazz – Boston Celtics 119-129
- Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers 136-139
Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 25 victorii și 8 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder, cu 28 victorii şi 5 înfrângeri în acest sezon.
