Aniversarea lui LeBron James, stricată. LA Lakers, învinsă de ziua de 41 de ani a "Regelui" - Antena Sport

Aniversarea lui LeBron James, stricată. LA Lakers, învinsă de ziua de 41 de ani a “Regelui”

Andrei Nicolae Publicat: 31 decembrie 2025, 12:49

LeBron James, în timpul unui meci / Profimedia

Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est din NBA, a revenit cu o victorie după două înfrângeri consecutive, impunându-se cu 128-106 în faţa celor de la Los Angeles Lakers marţi seara, chiar în ziua în care legendarul LeBron James a împlinit 41 de ani.

După ce a pierdut cu Utah Jazz (129-131) şi Los Angeles Clippers (99-112), Detroit Pistons s-a impus în faţa celor de la Lakers graţie vedetei sale Cade Cunningham, care a reuşit 27 de puncte şi 11 pase decisive.

LeBron James, învins de ziua sa

Pistons au făcut diferenţa în ultimul sfert (32-18), în ciuda celor 30 de puncte înscrise de Luka Doncic şi a celor 17 ale superstarului LeBron James. De ziua sa, cel mai bun marcator din istoria NBA a devenit al 12-lea jucător care participă la un meci din NBA la cel puțin 41 de ani şi doar al şaselea din acest secol.

Celelalte rezultate consemnate marţi în NBA:

  • Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 131-90
  • Utah Jazz – Boston Celtics 119-129
  • Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers 136-139

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 25 victorii și 8 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder, cu 28 victorii şi 5 înfrângeri în acest sezon.

NBA, cea mai tare ligă de baschet de pe planetă, se vede în România exclusiv pe AntenaPlay.

Sursa: Agerpres.ro

