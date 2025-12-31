Aniversarea lui LeBron James, stricată. LA Lakers, învinsă de ziua de 41 de ani a "Regelui" - Antena Sport

Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est din NBA, a revenit cu o victorie după două înfrângeri consecutive, impunându-se cu 128-106 în faţa celor de la Los Angeles Lakers marţi seara, chiar în ziua în care legendarul LeBron James a împlinit 41 de ani.

După ce a pierdut cu Utah Jazz (129-131) şi Los Angeles Clippers (99-112), Detroit Pistons s-a impus în faţa celor de la Lakers graţie vedetei sale Cade Cunningham, care a reuşit 27 de puncte şi 11 pase decisive.

LeBron James, învins de ziua sa

Pistons au făcut diferenţa în ultimul sfert (32-18), în ciuda celor 30 de puncte înscrise de Luka Doncic şi a celor 17 ale superstarului LeBron James. De ziua sa, cel mai bun marcator din istoria NBA a devenit al 12-lea jucător care participă la un meci din NBA la cel puțin 41 de ani şi doar al şaselea din acest secol.

