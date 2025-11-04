Milwaukee Bucks, victorie dramatică cu Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo, buzzer-beater superb - Antena Sport

Noaptea de luni spre marți a oferit nouă partide interesante în NBA, iar meciul care a ieșit cel mai mult în evidență la capitolul “dramatism” a fost cel dintre Indiana Pacers și Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo a decis soarta partidei cu o aruncare în ultima secundă, mingea intrând în coș chiar în momentul în care sirena suna finalul timpului regulamentar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul francizei din Wisconsin a ieșit în evidență la partida din Gainbridge Fieldhouse cu un double-double, marcând 33 de puncte, la care a adăugat 13 recuperări și cinci pase decisive. În urma victoriei din deplasare, Milwaukee a ajuns la un bilanț de cinci victorii și două eșecuri care o plasează în acest moment pe locul 3 în Conferința de Est.

Giannis Antetokounmpo a “liniștit” publicul din Indianapolis cu aruncarea sa

Duelul de pe terenul celor de la Pacers a început mai bine pentru Bucks, care după primul sfert conduceau cu 31-22. Sfertul al doilea a adus mai mult echilibru, pentru că elevii lui Rick Carlisle au redus din diferență până la trei puncte.

După pauza mare, Milwaukee a fost echipa care s-a aflat mai mereu în conducerea jocului, însă nu a reușit în niciun moment să rupă ritmul și să se desprindă de adversara sa, astfel că înainte de ultimul sfert, campioana din 2021 avea un avans de doar șapte puncte. Până în ultimele minute, Bucks păreau că vor obține o victorie fără mari emoții, însă finaliștii de anul trecut au recuperat pe final și au egalat la 115 cu câteva secunde înainte de final.

Giannis Antetokounmpo a intrat însă în scenă și a adus victoria cu un buzzer-beater grație unui fade-away peste doi adversari. Imediat după ce aruncarea a intrat în coș, grecul a întârâtat fanii din Gainbridge Fieldhouse și le-a făcut semn să tacă.