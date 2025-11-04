Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Milwaukee Bucks, victorie dramatică cu Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo, buzzer-beater superb - Antena Sport

Home | NBA | Milwaukee Bucks, victorie dramatică cu Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo, buzzer-beater superb

Milwaukee Bucks, victorie dramatică cu Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo, buzzer-beater superb

Andrei Nicolae Publicat: 4 noiembrie 2025, 11:29

Comentarii
Milwaukee Bucks, victorie dramatică cu Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo, buzzer-beater superb

Giannis Antetokounmpo, după meciul dintre Milwaukee Bucks și Indiana Pacers / Profimedia

Noaptea de luni spre marți a oferit nouă partide interesante în NBA, iar meciul care a ieșit cel mai mult în evidență la capitolul “dramatism” a fost cel dintre Indiana Pacers și Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo a decis soarta partidei cu o aruncare în ultima secundă, mingea intrând în coș chiar în momentul în care sirena suna finalul timpului regulamentar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul francizei din Wisconsin a ieșit în evidență la partida din Gainbridge Fieldhouse cu un double-double, marcând 33 de puncte, la care a adăugat 13 recuperări și cinci pase decisive. În urma victoriei din deplasare, Milwaukee a ajuns la un bilanț de cinci victorii și două eșecuri care o plasează în acest moment pe locul 3 în Conferința de Est.

Giannis Antetokounmpo a “liniștit” publicul din Indianapolis cu aruncarea sa

Duelul de pe terenul celor de la Pacers a început mai bine pentru Bucks, care după primul sfert conduceau cu 31-22. Sfertul al doilea a adus mai mult echilibru, pentru că elevii lui Rick Carlisle au redus din diferență până la trei puncte.

După pauza mare, Milwaukee a fost echipa care s-a aflat mai mereu în conducerea jocului, însă nu a reușit în niciun moment să rupă ritmul și să se desprindă de adversara sa, astfel că înainte de ultimul sfert, campioana din 2021 avea un avans de doar șapte puncte. Până în ultimele minute, Bucks păreau că vor obține o victorie fără mari emoții, însă finaliștii de anul trecut au recuperat pe final și au egalat la 115 cu câteva secunde înainte de final.

Giannis Antetokounmpo a intrat însă în scenă și a adus victoria cu un buzzer-beater grație unui fade-away peste doi adversari. Imediat după ce aruncarea a intrat în coș, grecul a întârâtat fanii din Gainbridge Fieldhouse și le-a făcut semn să tacă.

Reclamă
Reclamă

Dacă Milwaukee a ajuns la a cincea victorie din acest sezon, Pacers cu în continuare una singură, având însă în continuare mulți jucători de bază accidentați, precum Haliburton, McConnell, Mathurin sau Nembhard.

Rezultatele de peste noapte din NBA

  • Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 125-109
  • Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 117-115
  • Utah Jazz – Boston Celtics 105-103
  • Washington Wizards – New York Knicks 102-119
  • Dallas Mavericks – Houston Rockets 102-110
  • Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 114-106
  • Sacramento Kings – Denver Nuggets 124-130
  • Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 123-115
  • Miami Heat – Los Angeles Clippers 120-110
Fructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramulFructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
Observator
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și celălalt obraz”
Fanatik.ro
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și celălalt obraz”
10:46
Decizie fără precedent luată de Pep Guardiola! Ce se întâmplă cu o zi înaintea meciului Manchester City – Borussia Dortmund
10:36
Răsturnare de situație în cazul primarului care a anunțat că desființează echipa: “Nu ne plimba prin Liga 2”
10:07
Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold
10:06
“Vrei să devii antrenoare?” Simona Halep a răspuns fără să stea pe gânduri
9:17
Un jurnalist din Italia l-a dat de gol pe Dan Șucu. Legenda care așteaptă “unda verde” să semneze cu Genoa
9:13
Universitatea Craiova şi Dinamo au intrat pe fir! Se bat pe jucătorul dorit de FCSB
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 4 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat” 5 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 6 Trei jucători, daţi afară de la FCSB! Gigi Becali a anunţat lista neagră
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie