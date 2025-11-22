Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a obţinut o victorie zdrobitoare, cu 144-112, în faţa lui Utah Jazz, vineri în deplasare, şi şi-a trecut în cont a 16-a victorie din 17 meciuri în acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet.

Liderul Conferinţei de Vest a mizat din nou pe MVP-ul (cel mai bun jucător al sezonului regular) en titre, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, autor a 31 pct şi 8 pase decisive.

Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA

Într-un alt meci, Toronto Raptors, locul doi în Conferinţa de Est, a obţinut o victorie categorică, cu 140-110, în faţa lui Washington Wizards, pe propriul teren.

