Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz

Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz
Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz

Publicat: 22 noiembrie 2025, 14:10

Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz

Shai Gilgeous-Alexander, în Oklahoma City Thunder - Utah Jazz/ Profimedia

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a obţinut o victorie zdrobitoare, cu 144-112, în faţa lui Utah Jazz, vineri în deplasare, şi şi-a trecut în cont a 16-a victorie din 17 meciuri în acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet. 

Liderul Conferinţei de Vest a mizat din nou pe MVP-ul (cel mai bun jucător al sezonului regular) en titre, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, autor a 31 pct şi 8 pase decisive. 

Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA 

Într-un alt meci, Toronto Raptors, locul doi în Conferinţa de Est, a obţinut o victorie categorică, cu 140-110, în faţa lui Washington Wizards, pe propriul teren. 

Raptors s-au impus prin jocul colectiv, Brandon Ingram şi RJ Barrett înscriind câte 24 pct, în timp ce Scottie Barnes a adăugat 23 pct. 

Rezultate consemnate vineri în NBA: 

  • Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 120-109 
  • Boston Celtics – Brooklyn Nets 105-113 
  • Chicago Bulls – Miami Heat 107-143 
  • Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 114-113 
  • Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 118-115 
  • Houston Rockets – Denver Nuggets 109-112 
  • Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 123-127 

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 13 victorii şi 2 înfrângeri. 

Angajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energieAngajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energie
