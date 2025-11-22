Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a obţinut o victorie zdrobitoare, cu 144-112, în faţa lui Utah Jazz, vineri în deplasare, şi şi-a trecut în cont a 16-a victorie din 17 meciuri în acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet.
Liderul Conferinţei de Vest a mizat din nou pe MVP-ul (cel mai bun jucător al sezonului regular) en titre, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, autor a 31 pct şi 8 pase decisive.
Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA
Într-un alt meci, Toronto Raptors, locul doi în Conferinţa de Est, a obţinut o victorie categorică, cu 140-110, în faţa lui Washington Wizards, pe propriul teren.
Raptors s-au impus prin jocul colectiv, Brandon Ingram şi RJ Barrett înscriind câte 24 pct, în timp ce Scottie Barnes a adăugat 23 pct.
Rezultate consemnate vineri în NBA:
- Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 120-109
- Boston Celtics – Brooklyn Nets 105-113
- Chicago Bulls – Miami Heat 107-143
- Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 114-113
- Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 118-115
- Houston Rockets – Denver Nuggets 109-112
- Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 123-127
Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 13 victorii şi 2 înfrângeri.
