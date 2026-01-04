Philadelphia 76ers - New York Knicks 130-119 şi Minnesota Timberwolves - Miami Heat 125-115. Spectacol în NBA - Antena Sport

Philadelphia 76ers a obţinut a treia victorie consecutivă în meciul cu Knicks, care a fost învinsă a treia oară la rând. Cei de la 76ers au avut 103 puncte doar de la patru titulari. Maxey a fost cel mai bun marcator, cu 36 de puncte, urmat de Embiid (26), Edgecombe (26) şi George (15).

Pentru Knicks, starul Jalen Brunson a adus 31 de puncte, în timp ce Towns a contribuit cu 23 de puncte şi 14 recuperări, nefiind însă suficient.

A fost a doua victorie în decurs de două săptămâni pentru 76ers la Madison Square Garden, cele două formaţii urmând să se întâlnească din nou, de această dată în Philadelphia, pe 24 ianuarie, de la ora 22:00 (ora României), meci care va fi în direct în AntenaPLAY.

Minnesota Timberwolves – Miami Heat 125-115

După patru victorii consecutive, Miami a fost învinsă acasă de Minnesota, într-un meci în care a lipsit din nou Tyler Herro şi în care l-a pierdut în prima repriză şi pe Jaime Jaquez, jucătorul cu origini mexicane care era într-o formă excelentă după ce marcase, în medie, peste 21 de puncte pe meci în ultimele şase partide.

Anthony Edwards a fost cel mai bun marcator, cu 33 de puncte, la două zile după ce plecase fără permisiune de pe banca lui Wolves în Atlanta, atunci când titularii au fost înlocuiţi cu opt minute înaintea finalului de Chris Finch, diferenţa fiind de 29 puncte.