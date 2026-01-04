Philadelphia 76ers - New York Knicks 130-119 şi Minnesota Timberwolves - Miami Heat 125-115. Spectacol în NBA - Antena Sport

Philadelphia 76ers a obţinut a treia victorie consecutivă în meciul cu Knicks, care a fost învinsă a treia oară la rând. Cei de la 76ers au avut 103 puncte doar de la patru titulari. Maxey a fost cel mai bun marcator, cu 36 de puncte, urmat de Embiid (26), Edgecombe (26) şi George (15).
Pentru Knicks, starul Jalen Brunson a adus 31 de puncte, în timp ce Towns a contribuit cu 23 de puncte şi 14 recuperări, nefiind însă suficient.
A fost a doua victorie în decurs de două săptămâni pentru 76ers la Madison Square Garden, cele două formaţii urmând să se întâlnească din nou, de această dată în Philadelphia, pe 24 ianuarie, de la ora 22:00 (ora României), meci care va fi în direct în AntenaPLAY.
Minnesota Timberwolves – Miami Heat 125-115
După patru victorii consecutive, Miami a fost învinsă acasă de Minnesota, într-un meci în care a lipsit din nou Tyler Herro şi în care l-a pierdut în prima repriză şi pe Jaime Jaquez, jucătorul cu origini mexicane care era într-o formă excelentă după ce marcase, în medie, peste 21 de puncte pe meci în ultimele şase partide.
Anthony Edwards a fost cel mai bun marcator, cu 33 de puncte, la două zile după ce plecase fără permisiune de pe banca lui Wolves în Atlanta, atunci când titularii au fost înlocuiţi cu opt minute înaintea finalului de Chris Finch, diferenţa fiind de 29 puncte.
Julius Randle şi Rudy Gobert au terminat cu double-double. Primul a avut 23 de puncte şi 10 recuperări, iar al doilea 13 puncte şi 12 recuperări. Naz Reid, rezerva anului în 2024, a fost la cinci puncte de cea mai bună prestaţie a carierei, el marcând 29 puncte.
- Luka Doncic şi LeBron James au făcut show şi i-au adus victoria lui Lakers! Rezultate din NBA
- Aniversarea lui LeBron James, stricată. LA Lakers, învinsă de ziua de 41 de ani a “Regelui”
- Lovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând
- Oklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers
- Victorii pentru New York Knicks și Sacramento Kings! Russell Westbrook l-a depășit pe Magic Johnson