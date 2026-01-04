Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Philadelphia 76ers - New York Knicks 130-119 şi Minnesota Timberwolves - Miami Heat 125-115. Spectacol în NBA - Antena Sport

Home | NBA | Philadelphia 76ers – New York Knicks 130-119 şi Minnesota Timberwolves – Miami Heat 125-115. Spectacol în NBA

Philadelphia 76ers – New York Knicks 130-119 şi Minnesota Timberwolves – Miami Heat 125-115. Spectacol în NBA

Antena Sport Publicat: 4 ianuarie 2026, 9:50

Comentarii
Philadelphia 76ers – New York Knicks 130-119 şi Minnesota Timberwolves – Miami Heat 125-115. Spectacol în NBA

Miami Heat, învinsă după 4 victorii consecutive / Profimedia Images

Philadelphia 76ers a obţinut a treia victorie consecutivă în meciul cu Knicks, care a fost învinsă a treia oară la rând. Cei de la 76ers au avut 103 puncte doar de la patru titulari. Maxey a fost cel mai bun marcator, cu 36 de puncte, urmat de Embiid (26), Edgecombe (26) şi George (15).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Knicks, starul Jalen Brunson a adus 31 de puncte, în timp ce Towns a contribuit cu 23 de puncte şi 14 recuperări, nefiind însă suficient.

A fost a doua victorie în decurs de două săptămâni pentru 76ers la Madison Square Garden, cele două formaţii urmând să se întâlnească din nou, de această dată în Philadelphia, pe 24 ianuarie, de la ora 22:00 (ora României), meci care va fi în direct în AntenaPLAY.

Minnesota Timberwolves – Miami Heat 125-115

După patru victorii consecutive, Miami a fost învinsă acasă de Minnesota, într-un meci în care a lipsit din nou Tyler Herro şi în care l-a pierdut în prima repriză şi pe Jaime Jaquez, jucătorul cu origini mexicane care era într-o formă excelentă după ce marcase, în medie, peste 21 de puncte pe meci în ultimele şase partide.

Anthony Edwards a fost cel mai bun marcator, cu 33 de puncte, la două zile după ce plecase fără permisiune de pe banca lui Wolves în Atlanta, atunci când titularii au fost înlocuiţi cu opt minute înaintea finalului de Chris Finch, diferenţa fiind de 29 puncte.

Reclamă
Reclamă

Julius Randle şi Rudy Gobert au terminat cu double-double. Primul a avut 23 de puncte şi 10 recuperări, iar al doilea 13 puncte şi 12 recuperări. Naz Reid, rezerva anului în 2024, a fost la cinci puncte de cea mai bună prestaţie a carierei, el marcând 29 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Observator
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
12:09
Suma încasată de Sorana Cîrstea, după calificarea în turul doi la WTA Brisbane
11:22
FotoFCSB a plecat în Antalya. Ce s-a întâmplat când Tavi Popescu l-a văzut pe Mihai Stoica, după “atacul” oficialului
11:21
Trei milioane de euro pentru starul Rapidului! De unde vine oferta
10:30
“E indispensabil” Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă
10:26
Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor
10:11
România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur
Vezi toate știrile
1 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Rațiu, nou coleg venit de la Atletico Madrid 5 Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid 6 Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”